驚悚畫面曝！花蓮無照女酒駕「超載5未成年」自撞車變「V字型」6人受困

記者羅欣怡／花蓮報導

花蓮縣吉安鄉吉豐路三段，今（30日）晚間6時許發生自自撞事故，包含駕駛車上載有2大4小共6人，由於撞擊力道大，轎車車身凹折，6人一度受困在車上，消防局獲報後派員到場，緊急破壞車體，將6人救出緊急送醫。警方調查，羅姓女駕駛不但無照還酒駕，酒測值高達0.58mg/L。

轎車撞成「V字型」，車上6人送醫。（圖／翻攝自花蓮縣消防局）

花蓮縣消防局於18時08分接獲報案，消防人員於18時19分抵達現場後，立即展開破壞車體及救援行動。截至18時28分止，已成功救出3名受困人員，均由救護人員送醫救治；18時36分再救出第4名受困人員。經持續搶救，至18時45分已將車內6人全數救出，並分別由救護車送往醫院救治。

車上4大2小一度受困。（圖／翻攝自花蓮縣消防局）

據了解，34歲羅姓女子載著一雙兒女以及弟弟的3名小孩沿台9線南下，17歲的女兒坐在副駕駛座，後座則是15歲的兒子以及陳姓3兄弟，附近局民表示，羅女車速很快，疑似要閃車，當時只聽到巨大的撞擊聲，接著就看到轎車已經撞到嚴重變形。

現場畫面中，白色轎車已經嚴重變形，從車頂凹陷成「V字型」，事故造成羅女女兒擦挫傷、兒子左大腿骨折；另外10歲和7歲陳姓侄子同樣也是左大腿骨折、11歲男童一度沒有呼吸心跳，送醫後恢復生命跡象。

花蓮消防特搜小隊長鍾汯澕表示，搜救人員到場時，車上6人全部被夾困，羅女和女兒有繫安全帶，從後座拉出4名小朋友則都沒繫上，警方初步調查，羅女不但無照駕駛，酒測值還高達0.58，將依法移送地檢署偵辦。

