花蓮農改場原鄉食農教育成果亮相

▲花蓮場楊大吉場長感謝太平、卓樂及卓清國小與慈心有機農業發展基金會與本場共同推動原鄉食農教育，並將布農傳統作物種子贈與三校，象徵布農文化在校園傳承延續。（圖：農業部花蓮區農業改良場提供）

農業部花蓮區農業改良場日前在花蓮縣卓溪鄉與太平、卓清及卓樂國小共同辦理「從小米到豆豆：部落孩子的豐收歌」食農教育推動成果活動，透過文化展演、成果演示與趣味競賽，呈現花蓮場與學校、慈心有機農業發展基金會攜手推動原鄉食農教育的成果。活動除了展現孩子們一整年的學習歷程，也象徵部落農耕智慧在校園中的萌芽與延續，吸引地方人士、家長及合作單位共同參與。

花蓮場近年與卓溪鄉太平、卓樂及卓清三所國小合作，推動布農族食農教育課程，並結合慈心有機農業發展基金會在卓溪長期深耕的經驗，共同發展具在地文化性的食農模組。花蓮場在此次計畫也與慈心基金會共同培力「布農豆豆班」部落女性長者（迪娜）成為食農教育的課程講師，使傳統農耕智慧得以進入校園。同時，與學校共同建立校園保種圃，引入傳統作物與農業科學知識，讓學生從種植、觀察到文化實作，全方位認識部落飲食文化與作物生命史。

花蓮場在活動中特別安排「傳統作物種子傳承儀式」，將校園保種成果分享給三所合作學校，象徵知識與文化的延續。隨後，由各校學生代表分享一年來參與食農課程的心得與學習成果，包括傳統作物的栽培多樣性、布農食農文化、以及農田生態主題學習成果。活動最後以布農傳統知識與技藝為靈感，設計了一系列趣味競賽，讓孩子以遊戲方式應用課程所學，也讓家長與社區感受布農族知識的多樣與活力。

花蓮場最後表示，原鄉食農教育不僅是農業知識的傳遞，更是文化、土地與族群記憶的連結，未來將持續深耕原鄉食農場域，結合學校及相關組織力量，持續開發布農族食農教材、支持校園保種圃營運，讓食農教育在部落扎根，讓文化在下一代的日常生活中持續發芽與茁壯。