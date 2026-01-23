花蓮農改場推廣本土啤酒花 宜蘭試種成功

（中央社記者汪淑芬台北23日電）啤酒花是釀造啤酒的關鍵原料，台灣多半仰賴進口，農業部花蓮區農業改良場推廣本土啤酒花，除已在花蓮栽種外，近2年也在宜蘭試種成功，將推廣栽培。

根據花蓮農改場提供的資料，啤酒花又稱蛇麻，為大麻科蔓生植物，是釀造啤酒的關鍵原料之一，賦予啤酒獨特的苦味和香氣，其花苞中含有豐富的α酸（提供苦味）和精油（提供香氣）；台灣因氣候較炎熱，難以規模種植。

花蓮農改場表示，宜蘭縣大同鄉四南地區（四季村、南山村）是台灣最大的高冷蔬菜產區，但長期連作及氣候變遷，造成病蟲害日益嚴重；花蓮農改場宜蘭分場於113年在南山村導入啤酒花試種成功，114年推廣至四季村種植。

廣告 廣告

花蓮農改場近幾年已先在花蓮高山及平地，以有機方式成功栽培啤酒花，選擇宜蘭四南地區是利用當地海拔高度具夏季涼溫優勢。

花蓮農改場觀察，啤酒花在海拔約1100公尺的四南坡地農田，生長發育良好，因夏季溫度冷涼，病蟲害也很少，種植3至4個月後即形成花苞，11月起植株逐漸萎凋休眠，12月移除乾枯地上部位後，覆蓋稻草適度保溫，隔絕霜害越冬，隔年4月可再重新萌芽生長。

花蓮農改場已建立四南地區啤酒花栽培管理技術，將推廣栽培，並使用在地啤酒花釀造台灣精釀啤酒。（編輯：吳素柔）1150123