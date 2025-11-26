花蓮農改場《保種》新書發表與飲食文化共學工作坊

花蓮區農業改良場繼去年出版《發芽》之後，今年接續推出《保種》，二十六日在訓練中心一樓教室舉行《保種》新書發表與飲食文化共學工作坊記者會，邀請部落族人、公部門、學校及原住民慢食廚師聯盟等，以閱讀、對話與共食，一起探索花蓮原民傳統作物與在地飲食文化（見圖）。

花蓮區農業改良場表示，《保種》延續《發芽》的精神，在花蓮這片世代耕作的土地上，記錄原住民族尊重土地、順應時序、與自然共生的農耕智慧，將散落在部落日常中的耕作技術、飲食文化與故事，轉化為可被閱讀與傳承的知識資產，期盼喚起社會大眾對「保種」議題的重視與支持，也為永續農業發展奠定文化的基礎。

記者會以「有故事、有香氣、有溫度的新書發表」為主軸，邀請《保種》作者陳美齡老師，以及書中受訪部落族人親臨現場，透過田野故事分享，談傳統作物及昔日部落生活，讓讀者不只在書頁中看到部落，在現場聽見、感受那份與土地相連的情感與記憶。持續記錄與整理原住民部落的傳統農耕智慧與飲食文化，為這份珍貴的知識與記憶留下深刻印記。

活動流程除新書導讀與「部落故事現場」外，亦安排贈書儀式，將《保種》正式回贈給參與調查與推廣的部落與合作單位，感謝族人無私分享知識，象徵這本書是連結過去與未來、傳統與現代的橋樑。隨後由花蓮區農業改良場團隊介紹「花蓮原住民部落傳統農耕知識與飲食文化典藏網」https://harvestwisdom.openmuseum.tw/hw/project/hdares，說明如何透過數位典藏與策展，讓傳統知識走出紙本、走進教室與餐桌，成為教學、餐廳與部落旅遊可運用的雲端資源庫，並鼓勵部落與外部單位共同參與資料建置、豐富典藏。

會中，邀請作者陳美齡老師，以及書中受訪的部落族人，透過田野故事分享、主廚料理示範與共食交流，讓《保種》中記錄的作物、風土與生活經驗，被「看見」、被「聞到」、也能真實地「吃到」。讓與會者「看見也吃得到」書中的作物與風土，活動特別規劃「主廚料理分享」與共食環節，以書中記錄的在地作物入菜，以示範方式介紹食材特色、產地故事與料理手法，讓與會者理解如何在日常飲食中實踐「保種」精神，同時讓大家在品嘗交流中，思考未來在學校午餐、部落餐廳與在地農產業中的多元應用可能。

花蓮區農業改良場進一步表示，未來將持續結合出版、田野調查與數位典藏，逐步累積更多族群的農耕與飲食文化資料，並透過教學活動、部落旅遊及餐飲合作等方式，讓這些珍貴的知識不再只是靜態典藏，而能走進日常生活，成為花蓮原民農產業創新與地方永續發展的重要養分。

藉由此次活動促成部落之間與不同單位之間的交流對話，推動部落農耕智慧與飲食文化的典藏與應用，為花蓮打造兼具文化底蘊與產業特色的原民農產業。