花蓮農改場《保種》新書發表

花蓮區農業改良場繼去年出版《發芽》之後，今年接續推出《保種》，昨（廿六）日在訓練中心一樓教室舉行《保種》新書發表與飲食文化共學工作坊記者會，邀請部落族人、公部門、學校及原住民慢食廚師聯盟等，以閱讀、對話與共食，一起探索花蓮原民傳統作物與在地飲食文化（見圖）。

花蓮區農業改良場表示，《保種》延續《發芽》的精神，在花蓮這片世代耕作的土地上，記錄原住民族尊重土地、順應時序、與自然共生的農耕智慧，將散落在部落日常中的耕作技術、飲食文化與故事，轉化為可被閱讀與傳承的知識資產，期盼喚起社會大眾對「保種」議題的重視與支持，也為永續農業發展奠定文化的基礎。

記者會以「有故事、有香氣、有溫度的新書發表」為主軸，邀請《保種》作者陳美齡老師，以及書中受訪部落族人親臨現場，透過田野故事分享，談傳統作物及昔日部落生活，讓讀者不只在書頁中看到部落，在現場聽見、感受那份與土地相連的情感與記憶。持續記錄與整理原住民部落的傳統農耕智慧與飲食文化，為這份珍貴的知識與記憶留下深刻印記。