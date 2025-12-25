花蓮農村再生成果亮眼 3年輔導55案展現多元永續發展

▲第五屆農好生活節貴賓與業者大合照。

【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】花蓮縣政府持續推動「農村再生計畫」，自112年至114年，三年間輔導社區執行55案農村再生年度執行計畫，涵蓋農村環境改善、公共設施建設、產業活化、文化保存及生態保育等多元面向，展現花蓮農村再生政策穩健推進、逐年深化的具體成果。

縣長徐榛蔚表示，在農村整體環境改善與公共設施建設方面，三年間共推動19案工程計畫，其中包含7案政府興建工程，投入新佳民社區環境改善、七星潭表演廣場舞台建置、米棧社區親水區營造及古道整治等多項建設，提升農村公共空間品質與使用機能；另有12案由社區自主提案執行的環境改善計畫，透過居民共同參與，改善照明、步道及生活空間等公共設施，同時累積志工投入能量，強化社區凝聚力與自主行動能力。

在產業活化方面，三年間共推動22案相關計畫，包含12案規劃設計類及11案行銷推廣類。各農再社區依循自身特色，發展農產加工、包裝設計、農事體驗與品牌行銷，從米食、芋頭、山蘇到漁村文化，逐步形塑具地方辨識度的農村產業樣貌，並透過嘉年華、市集及體驗活動，提升產業附加價值與社區能見度。

文化保存與活用方面，三年間共推動11案相關計畫，涵蓋原住民族傳統祭儀與母語傳承、藤編與背籃編織技藝、義民神轎舞及食農文化課程等，透過課程、展示與社區活動，使傳統文化得以持續傳承並融入現代生活。此外，於113至114年間推動2案生態調查工作，逐步建立農村自然資源基礎資料，為後續永續治理奠定基礎。

農業處長陳淑雯補充，近三年同步推動的「農村總合發展計畫」，已成為產業深化與跨域整合的重要推力。112年以「山海廚房共創平台」為主軸，推動有機食農行動方案甄選、食農交流展、食農教育工作坊，並媒合在地青年與學校合作推動食農教育，結合農村體驗遊程，為農村培力與體驗發展奠定基礎；113年延續共創成果，導入「綠色餐桌」概念，辦理健康蔬食設計工作坊、農村體驗教育空間策展及節氣農村體驗遊程，讓農村生活與飲食文化更貼近大眾日常。

114年計畫進一步朝品牌與市場導向升級，推出「花蓮好釀」及「花蓮儂好」兩大主軸。「花蓮好釀」聚焦在地釀製產品之市場調查、包裝優化、加工研發與食品檢驗等項目，並透過產品徵件競賽、頒獎行銷及通路媒合，協助業者提升產品競爭力；「花蓮儂好」則結合農村體驗教育空間策展、農好餐盒研發、農事體驗行動方案與體驗遊程，串聯產業、體驗與行銷，打造可被體驗、亦能帶動產業經濟的農村新模式。

縣長徐榛蔚強調，農村再生不僅是硬體建設的改善，更是一項結合社區培力、產業活絡與文化保存的長期工作。縣府未來將持續透過制度輔導與資源挹注，陪伴社區深化自主治理能力，打造兼具生活品質、文化底蘊與永續價值的花蓮農村。