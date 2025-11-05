花蓮迎向國際舞台 2026世界俱樂部龍舟錦標賽簽約記者會暨執委會揭牌儀式

花蓮再創體育新里程 全力籌辦2026世界俱樂部龍舟錦標賽。( 圖 / 花蓮縣政府提供 )

（觀傳媒編輯中心）【記者郭嘉/綜合報導】為迎接2026年第15屆世界俱樂部龍舟錦標賽（IDBF Club Crew World Championships, CCWC），花蓮縣政府於10月23日假花蓮縣運動休閒園區舉辦「2026世界俱樂部龍舟錦標賽簽約暨執行委員會揭牌儀式」，由中華民國龍舟協會與國際龍舟聯合會（IDBF）聯合簽署本屆賽事之邀請函，花蓮縣長徐榛蔚宣示，花蓮將全力以赴，為花蓮爭光，為台灣爭光。

縣長徐榛蔚表示， 經過多年努力，花蓮縣正式簽約主辦2026年世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）。花蓮以韌性與毅力聞名，致力培養國家運動員，近期在全運會成績斐然，並從0403震災與923馬太鞍溪堰塞湖事件中加速重建與復原，讓世界看到花蓮的韌性。花蓮也將今年的第十屆太平洋國際龍舟賽視為CCWC的前哨戰，場地同樣設於鯉魚潭。在體育部支持下，花蓮將全力以赴，提升場地與培育志工，以運動、教育及青創展現這座美麗城市的活力。

國際龍舟聯合會簽署合作 花蓮啟動世界級賽事籌備。( 圖 / 花蓮縣政府提供 )

IDBF主席Claudio Schermi表示， 非常榮幸能見證2026年世界俱樂部龍舟錦標賽的簽約與籌委會成立，這標誌著全球頂尖俱樂部競賽的籌備工作正式展開。IDBF承諾將以公平、安全和運動員福祉為核心舉辦賽事，確保所有俱樂部都能自由發揮。IDBF將與花蓮展開高效合作，確保賽事準時且圓滿。他鼓勵全球隊伍開始準備，這將是一場高水準的激烈競爭，IDBF深信透過雙方夥伴關係，將共同贏得這場錦標賽的成功與榮譽。

國際龍舟聯合會（IDBF）主席Claudio Schermi（左）與花蓮縣長徐榛蔚（右）於「2026世界俱樂部龍舟錦標賽簽約暨執行委員會揭牌儀式」合影，象徵花蓮正式啟動國際賽事籌備，邁向世界舞台。( 圖 / 花蓮縣政府提供 )

運動部政務次長鄭世忠表示，樂見花蓮縣成功爭取到2026年世界俱樂部龍舟錦標賽的主辦權，並感謝國際龍舟聯合會給予花蓮機會。行政院明年將為運動部增編八億元預算，專門支持各縣市爭取國際品牌賽事，顯示中央對此賽事的鼎力支持。舉辦國際賽事是政府重要施政，未來將更積極與地方合作爭取。他讚揚花蓮環境優美，相信在徐縣長領導及團隊努力下，2026年世界俱樂部龍舟錦標賽定能圓滿成功，期待屆時與大家在花蓮相見。

此外，近日光復鄉因堰塞湖災情受到嚴重影響，縣府在第一時間展開救援與重建工作，並與中央及來自各方的志工英雄投入救災，齊心守護鄉親安全。縣長徐榛蔚強調，無論是災後挑戰，或是籌辦世界級賽事，花蓮都將以堅毅、團結的精神迎向未來，展現韌性與希望。

花蓮縣政府指出，縣府將持續推動各項籌備工作，並培訓國際志工團隊，為來自世界各地的參賽者與觀眾提供最優質的服務。期待透過2026世界俱樂部龍舟錦標賽，提升台灣在國際體壇的能見度，並讓花蓮成為全球體育交流的耀眼舞台。

花蓮啟動2026世界俱樂部龍舟錦標賽籌備 國際夥伴齊聚見證榮耀時刻。( 圖 / 花蓮縣政府提供 )

此次活動邀請國際龍舟聯合會（IDBF）主席Claudio Schermi、秘書長Peter Tang、行銷媒體主席Belinda Chung、運動部政務次長鄭世忠、中華民國龍舟協會理事長汪錦德、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員吳建志、花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡等貴賓親自出席，見證花蓮迎向世界舞台的重要時刻。本次典禮由宜昌國小鼓隊震撼人心的演出揭開序幕，象徵龍舟精神所代表的團結與力量，活動中除邀請函簽署暨揭牌儀式外，縣長徐榛蔚亦親自頒發「2026世界俱樂部龍舟錦標賽執行委員會」成員聘書，象徵籌備團隊正式成軍、全面啟動。