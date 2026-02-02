花蓮迎「最冷春節」 過年訂房率2成 靠娘家喚客

過年連續假期2月14日啟動，儘管長達9天，花蓮旅宿業卻可能迎來「最冷春節」。受長假期、交通不便、洪災印象等不利因素影響，花蓮春節訂房率目前不到3成，業者、官方喊話，鐵公路路況均恢復正常，太平洋燈會也將於2月7日登場，歡迎大家來花蓮走走、看看。

地震、洪災 花蓮觀光遭重創

2024年4月3日一起芮氏規模7.1強震，撼動大花蓮，震央位在壽豐，該起地震甚至是馬太鞍溪上游堰塞湖起因；2025年9月23日，堰塞湖溢流，導致馬太鞍溪沿岸爆發嚴重水災，重創光復。

近兩年頻傳天災，民眾只好把花蓮從國旅清單中抽出，至今不見恢復。以即將登場的春節來說，9天訂房率不到3成，等於全館一半以上空房，連觀光協會理事長經營的度假村都宣布暫停營業，慘況可想而知。

回娘家 住宿高峰集中初二起3天

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，目前春節訂房率約3成，主要集中初二、初三、初四傳統出遊日，這3天平均4成；換句話說，其他6天都不到3成。

根據往年經驗，部分直客會再衝一下訂房率，張琄菡預期可增加1至2成，不過她也說過年如果落在寒假尾聲，例如初五後就不太會有人了，因為要準備開學。

花蓮太平洋燈會2月7日登場，活動長達一個月，直到3月8日。今年主題為「花現騎蹟‧光躍洄瀾」，開幕日起至3月3日元宵節，每天都會發放限量「翻閱奇蹟」小提燈，盼活動能吸引人潮，重回花蓮。

