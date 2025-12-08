花蓮近海地震規模5.7 台鐵部分列車減速行駛

（中央社記者余曉涵台北8日電）花蓮縣近海今天晚間發生規模5.7地震，台鐵表示，部分列車減速行駛，列車可能出現延誤。

交通部中央氣象署最新資訊，今晚7時24分發生芮氏規模5.7地震，地震深度24.5公里，震央位於花蓮縣政府南方15.9公里（位於花蓮縣近海），最大震度花蓮縣、南投縣4級。

台鐵表示，東部幹線崇德、花蓮各4級，和仁到鳳林間按4級地震規定辦理。南澳、和平、和仁、玉里各3級，東澳到和仁、瑞穗到富里間按3級地震規定辦理。

廣告 廣告

根據台鐵規定，4級地震規定為第1趟列車以時速30公里，第2趟列車起以時速60公里慢行至前方站，由工務、電務單位派員巡查路線，確定無礙，恢復原速度；3級地震規定為第1趟列車以時速60公里慢行至前方站，並檢視路線，如無異狀，第2趟列車起恢復原速度。

（編輯：管中維）1141208