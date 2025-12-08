花蓮近海地震 未來3天留意規模5至5.5餘震

（中央社記者張雄風台北8日電）花蓮近海今天晚間發生規模5.7地震。交通部中央氣象署地震測報中心表示，這起地震成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，預估未來3天仍要留意規模5至5.5的餘震。

根據氣象署最新資訊，今天晚間7時24分於花蓮縣政府南方15.9公里（花蓮縣近海）發生芮氏規模5.7地震，地震深度24.5公里，最大震度花蓮、南投4級。

氣象署地震測報中心主任吳健富於記者會中說明，地震屬於極淺層地震，成因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，此次地震針對花蓮發布國家級警報，因為深度淺，因此震央附近有較高的震度。

吳健富提醒，未來3天要注意規模5至5.5的餘震，要做好防震準備。

吳健富指出，此次震央區域地震次數相當頻繁，自2002年至今，規模5.5以上的地震共有24起（包含此次地震），大部分的深度都在50公里以內。

吳健富補充，統計台灣近10年平均地震次數，規模6至7的地震每年平均4起，規模5至6約30起；今年截至目前，規模6至7的地震已經發生4起，規模5至6的地震有40起；整體而言，地震發生頻率仍算是平均值，屬於該區域累積能量的釋放。（編輯：管中維）1141208