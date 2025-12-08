花蓮近海昨規模5.7地震 未來3天留意規模5餘震
突然一陣天搖地動，店員們當場嚇得緊緊抱在一起，花蓮近海8日晚間7時24分，發生規模5.7地震，劇烈搖晃中。東大門夜市隨即傳出巨響，原住民一條街入口處重達約200公斤的裝置藝術招牌，應聲掉落。
花蓮東大門夜市海鮮燒烤店店長潘先生表示，「旁邊那個東西，就突然往店家飛，剛好有客人，好險有客人一看到就馬上閃掉這樣。」
店家動員了6、7個人合力，才順利把招牌搬到角落暫時安置，所幸沒有波及路人，夜市主委趕到現場，先用紅龍圍起區域，避免民眾靠近。
花蓮東大門夜市原民一街主委楊秋農說：「當時那個地鳴下去有沒有，然後前面就剛好牌樓倒塌，招牌掉下來，我們就跑過去看，立馬就圍起來。」
遊客說道，「很久沒有來花蓮，久久來就遇到一次。」
記者詢問，「會不會下次不敢來？」
遊客回應，「不會，去買一張樂透。」
這起規模5.7的地震，屬於極淺層地震，地震深度24.5公里，最大震度花蓮、南投4級。地震測報中心表示，主因是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞導致，未來3天仍要留意規模5到5.5的餘震。
氣象署地震測報中心主任吳健富表示，「也是因為它是極淺層的地震，所以造成附近有比較高的震度。根據我們研判，因為這是一個規模中型的地震，到後續大概3天，民眾還是要注意規模5到5.5的地震。」
地牛翻身，台北市也有感，北捷列車曾短暫暫停，隨即恢復正常行駛。
所幸各地沒有傳出人員傷亡的消息，但未來3天可能有餘震發生，提醒民眾近期仍須保持警覺。
