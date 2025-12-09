花蓮近海晚間「極淺層」地震！ 氣象署：3天內恐有5.5規模餘震

花蓮縣 / 綜合報導

昨(8)日有感受到地震嗎？昨晚7點24分發生芮氏規模5.7地震，震央位在花蓮縣近海，搖晃時間長達7秒，花蓮縣、南投縣測出最大震度4級，且全台20縣市有感。氣象署提醒，三天內恐有規模5到5.5的餘震發生。

突然間天搖地動，沒想到搖晃幾秒後，花蓮東大門夜市的招牌，竟然應聲崩落，差點就砸到一旁的民眾，所幸無人受傷，海鮮燒烤業者潘店長說：「牌墩它旁邊的那個東西，就突然往店家飛，剛好有客人，好險客人一看到就馬上閃掉。」

廣告 廣告

東大門夜市內的店家，地震當下，同樣嚇壞了，店員們先是愣了一下，發現越搖越大後，嚇到驚聲尖叫，立刻抱在一起，花蓮民宅客廳內物品，地震時跟著劇烈搖晃，原本坐在沙發上休息的民眾，嚇到整個人彈起來，確認到底發生什麼事。車庫監視器同樣紀錄下，地震來襲瞬間，停放的轎車不斷上下搖晃。

而台北捷運也因為地震，一度短暫停駛。北捷立刻廣播暫停行駛，8號晚間7點24分，花蓮發生了氏規模5.7地震，震央位在花蓮縣近海，地震深度只有24.5公里，屬於極淺層的地震，最大震度4級，出現在花蓮縣鹽寮花蓮市，以及南投縣奧萬大，台中彰化雲林，台東及宜蘭，最大震度也有3級，幾乎全台都有感。

氣象署地震中心主任吳健富說：「這個位置它平常就是好發地震的一個區域，那今天發生在這裡，也是剛好做一個能量釋放，讓這個累積一段時間的能量來做釋放，那當然在累積能量釋放的過程，不會一個地震就把能量給釋放完成，在三天內可能還是有，規模5到5.5的餘震會發生。」

地震中心也提醒，台灣是一個板塊活躍，地震發生頻繁區域，民眾應該平時就做好相關防震準備，以因應地震發生。

原始連結







更多華視新聞報導

花蓮發生規模4.2地震 最大震度花蓮縣3級

南投國姓鄉地震規模4.5 最大震度台中南投雲林3級

日本熊本5.8地震 氣象廳示警恐有同強度餘震

