花蓮近海晚間「極淺層」地震！氣象署：3天內恐有5.5規模餘震

今（8）日晚間7點24分時，花蓮縣近海發生規模5.7地震，深度僅24.5公里，是一個極淺層地震，花蓮縣、南投縣測出最大震度4級，台中、台東震度也都有3級，全台20縣市有感。氣象署在晚間出面說明，提醒三天內恐有規模5到5.5的餘震發生。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，該起地震起因是因歐亞板塊與菲律賓海板塊碰撞導致，截至今天，今年台灣規模6到7的地震已發生4個，規模5到6的地震已發生39個，包含今天的地震的話就40個，「這個地震發生的一個狀況是在平均值內」。

今日晚間花蓮近海發生規模5.7地震。圖／翻攝自中央氣象署

吳健富也提到今日地震發生位置是地震好發區域，今天剛好是做一個能量釋放，並提醒「累積能量釋放過程，不會一個地震就把能量釋放完成，3天內可能會有規模5到5.5的餘震」。

吳健富指出該位置是地震好發區域。圖／台視新聞

吳健富指出，台灣是一個板塊活躍、地震發生頻繁區域，民眾應該平時就做好相關防震準備，以因應地震發生。

責任編輯／陳俊宇

