花蓮近海11:51發生規模3.5地震 最大震度2級
今（6）日上午11時51分花蓮縣近海發生芮氏規模3.5地震，震央在花蓮縣政府北方 10.3 公里處，深度14.4公里，最大震度為2級。
延伸閱讀
疑Cloudflare故障！ Dcard、Canva一度大當機
近9成勞工挺週休三日！ 唯一前提「薪資不變」
工會指控違法解僱！ 台大啟動職場不法侵害調查
其他人也在看
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 9
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度
挑戰大陸冷氣團等級！入冬最強冷空氣報到 這天低溫剩10度EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 3
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 12
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
東北風接力來襲！北部逼近10度低溫 恐達大陸冷氣團等級
台灣即將迎來兩波東北季風的影響，氣象署預測，明天（6日）各地早晚低溫將普遍在15至19度之間，而一些空曠地區及河谷地帶可能因輻射冷卻而出現更低的氣溫。氣象專家指出，接下來的冷空氣將在下周一（8日）開始增強，並在下周二（9日）影響台灣，北部地區的白天高溫會稍微下降。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3
把握週末回暖！這天再迎強冷空氣 氣溫狂跌恐剩10度
這幾天有感降溫，迎風面北海岸、東北角及東半部有短暫陣雨，大台北局部則有零星飄雨。而這波天氣影響預計會到週末，週末兩天氣溫逐漸回升，中南部高溫回到28度，但日夜溫差明顯，可能差到10度。而下週一開始又會有另一波東北季風南下，北、東部將再次轉為陰雨天氣；13日開始還有另一波東北季風將再次增強南下，空曠處、山區有10至13度機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
明天天氣回暖高溫25-27℃ 下周一東北季風再增強
中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部高溫22至25度、中南部26至27度。下周一、二（8、9日）東北季風再增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前 ・ 發起對話
豬農今起拒收事業廚餘 政策緩衝1年無配套損失更大
全面禁廚餘養豬2027年上路，黑豬農認為，1年緩衝期沒意義、損失更大，應該要有離牧配套，而不是要沒有未來的豬農多幫忙收1年的廚餘，今天起將不收廚餘到年底，會從團膳開始。環境部今天說，地方環保局會請乙清業者與清潔隊協助清運，清運費由環境部補助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 29 分鐘前 ・ 3
今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團
天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
把握週末好天氣「高溫上看28度」 下週2波東北季風報到
把握週末好天氣！中央氣象署稱，週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度；下週一起東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，下週三天氣再轉好。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 發起對話
明迎「大雪」回溫20°C↑ 「這1天」變天轉濕冷！
生活中心／江姿儀報導2025 年倒數開始，進入最後的一個月，明（7日）將迎來二十四節氣中的「大雪」，正是秋冬進補、暖身的時節，天氣也將逐漸轉冷。中央氣象署指出，今（6日）、明（7日）兩天東北季風稍減弱，各地維持晴到多雲的好天氣，氣溫逐漸回升，早晚偏涼，中南部日夜溫差大。氣象專家林得恩提醒，各地早晚低溫預測為14～20度，這兩天溫度回升之後，下週一（8日）東北季風將增強，冷空氣再度南下，水氣增加，天氣轉為濕冷。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
台北市 / 綜合報導 帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有機會報到，而且可能會跨過「大陸冷氣團」的門檻，平地最低溫將挑戰10度以下，不過吳德榮提醒，模式還會繼續調整，需要持續觀察。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
東北季風減弱各地回暖 迎風面偶有雨
台北市 / 綜合報導 明（6）日東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度，日夜溫差大，早出晚歸建議增添衣物注意保暖；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。澎湖晴時多雲，20度至22度；金門晴時多雲，15度至22度；馬祖晴時多雲，14度至19度。東北風偏強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
又有東北季風！下週強冷空氣南下 北部、東半部有雨
今（5日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨。氣象專家吳德榮指出，下週末前後有強冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
入冬最強冷空氣在路上！12/13後北部、東北部恐探10度
變天倒數！天氣風險分析師廖于霆表示，本週末天氣較穩定，下週一（8日）北東將轉為陰天陣雨的天氣型態，下週六以後可能會有入冬以來最強的冷空氣南下，北部、東北部低溫有機會下探10至11度。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話