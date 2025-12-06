花蓮近海11:51發生規模3.5地震 最大震度2級

中央氣象署表示，明天（6日）東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地低溫攝氏15至19度， 白天起氣溫回升，北部及東半部高溫22至25度、中南部26至27度。下周一、二（8、9日）東北季風再增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。

