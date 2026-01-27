花蓮逆子借車遭拒！強搶「撞爛車庫」狂飆被圍捕 揮舞開山刀球棒下場曝

記者林盈君／花蓮報導

26日下午，花蓮縣新城鄉一名35歲的葛姓男子，因向母親借車遭拒，竟情緒失控、撞爛家中車庫鐵門，強行將車子開走，葛母隨即報警處理。警方獲報後發動圍捕，於北埔光復路上，攔下開車的葛男，離譜的是，葛男下車後竟持開山刀、金屬球棒，朝警揮舞企圖攻擊，員警見狀立即拔槍喝斥，所幸最終優勢警力衝上前，將葛男壓制逮捕，訊後依竊盜、恐嚇危安等罪嫌，移送地檢署偵辦。

葛男因向母親借車遭拒，先是強行開走車，又持開山刀與球棒揮舞，企圖攻擊員警。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天下午，葛男因向母親借車遭拒，一怒之下情緒失控，先是將家中的車庫鐵門撞爛，強行將母親的車子開走，葛男母親擔心他發生意外，隨即報警處理。而葛男駕車一路違規、超速加闖紅燈，最終於北埔光復路被警方攔下。葛男見到警方，竟持一把道具長刀、金屬球棒下車，之後又拿出一把開山刀，不斷揮舞企圖攻擊員警，警方見狀立即拔槍喝斥。

葛男持開山刀與球棒揮舞，企圖攻擊員警，被警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

員警持續安撫葛男，成功說服他放下武器，之後眾警力一擁而上，順利壓制葛男，並將他上銬逮捕，所幸未造成人員受傷。而葛男被帶回後，情緒仍一度不穩定，訊後將依毀損、竊盜及公共危險罪移送偵辦。警方強調，對於任何危害公共安全的暴力行為，絕對強勢執法，絕不寬貸。

葛男持開山刀與球棒揮舞，企圖攻擊員警，訊後依法移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

