花蓮逆子強搶母汽車！揮開山刀與警對峙 4罪移送法辦

花蓮逆子強行開走母親汽車，警方攔停還持刀揮舞恐嚇。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 花蓮縣新城鄉35歲葛姓男子因向母親借車遭拒，昨日下午強行將車開走並撞爛家中車庫鐵門，葛母隨即報警處理，警方獲報後發動攔截圍捕，葛男不僅在街頭危險駕駛、闖紅燈，被攔停後更持開山刀揮舞拒絕配合，最終遭優勢警力壓制，全案依刑法毀損、竊盜、公共危險及恐嚇危安等罪嫌移送。

昨日35歲葛姓男子向母親借車遭拒，一怒之下強行將母親的車子開走，並且把家中的車庫鐵門撞爛，葛母擔心發生意外便報警處理，葛男駕車一路違規、超速加闖紅燈，警方獲報後攔截圍捕，最終於北埔光復路被警方攔下。

不料葛姓男子下車後竟持一把道具長刀、金屬球棒，隨後更拿出一把開山刀，不斷揮舞企圖攻擊員警，警方見狀立即拔槍喝斥，成功說服葛男放下武器後，警方才一擁而上壓制，所幸未造成人員受傷，訊後依毀損、竊盜及公共危險罪移送偵辦。同時相關交通違規行為依法開單舉發。

新城警分局指出，對於任何危害公共安全之行為，警方均會秉持「快速反應、強勢處置、確保安全」原則，第一時間投入警力控制現場，防止事態擴大，保障民眾生命財產安全。

