花蓮這間老字號飯店改裝後變超強！座山面海萬坪綠地、強大室內娛樂中心，大人小孩都玩瘋

花蓮｜美崙大飯店

這家美崙大飯店，是花蓮第一家五星級飯店，飯店雖有點年紀了，但品質一直維持的很好，近年更是全新改造 大升級，現在是美崙大飯店2.0版本。

位於花蓮市區內鬧中取靜，座山面海，地理位置極佳，旁邊就是公園，擁有萬坪綠草皮可以讓孩子盡情跑跳，還有室內外大型游泳池，室內休閒娛樂設施更是強到爆炸！說是花蓮親子飯店王者歸來真不為過。

剷子超人裝置藝術，全台灣人都對剷子超人的熱血印象深刻。

美崙大飯店真的佔地好大好壯觀！第一次來的我有嚇到，而且全新裝潢改造後，看不出來這是一間歷史悠久的老飯店。

飯店內非常重視親子旅客，時不時都可以看到小貼心的部分。

四台電梯，在繁忙的退房時刻不用擔心等電梯要等很久。

房卡設計也很簡約清新風格。

房型介紹

豪華雙人房 兩小床

我們入住的是兩小床房型，12坪的超大空間 非常寬敞舒適，還有一組貴妃沙發椅，落地窗外是面山景公園房，看得到室外游泳池，另一邊則是面海房型，更多房型請參閱 客房 – 美侖大飯店

基本的咖啡、茶包通通有，想隨時來杯熱飲都沒問題，還有電煮壺、小冰箱，吹風機等等…。

浴室更是乾濕分離

淋浴間與馬桶分隔開，各忙各的很棒。

開放式衣架，方便拿取，而且空間很大。

電視、保險櫃還有桌椅可以商務用。

窗外山景還有雲霧饒繞，很美

室外游泳池根本就被森林綠意包圍

旁邊就是太平洋，溫柔的守護這塊淨土

這家飯店到處都看得到海景，除了房間以外，電梯旁、走廊入口處也有大片落地窗。

雙人房也是常見房型，寬敞程度不變

家庭房型甚至還有小客廳，浴室、房間也都可以互通，超讚。

現在政府規定為了環保，要求飯店業者不可以主動提供水等拋棄品，因此現在飯店都會備飲水機，有需要就自己來裝。

伴手禮、精品、購物區在這裡，非常好買喔。

室內娛樂休閒中心

超多元的娛樂休閒設施，從瘋狂的 Crazy Cart 到各種室內設施應有盡有。

休閒中心部分設施有收費以及時間限制，請參考官網：娛樂美侖 – 室內設施 – 美侖大飯店

兒童遊戲區很重要，爸媽快帶小孩來這裡放電。

三層樓高的極速溜溜樂約7.2米，是460度旋轉的全透明溜滑梯，12歲以上都可玩。

極速賽車，賽車手們預備備

來一場桌球或撞球比賽吧。

雷射迷宮

高爾夫模擬器

室內攀岩場，可體驗三種程度的攀岩路線：初階、中階、進階，現場有教練陪同。

洞穴冒險

全民打球球

健身房

Crazy Cart賽車場

百坪室內場地，競速的快感與平行飄移的快感和急速、轉彎、拉桿甩尾的刺激，你怎麼可以放過。

室內外游泳池

室內外游泳池開放時間分三階段，住戶都能免費使用。

整整360坪的超寬敞空間真的太威猛了！不愧是五星級飯店。

被森林綠意包圍的綠水泳池。

小朋友也可以使用室內游泳池

旁邊公園有萬坪綠草地，好適合小朋友來這裡放電。

晚上打燈後的泳池美的很魔幻。

綠苑西餐廳

早餐是自助式Buffet，從早上6:30~下午13:30都可以用餐，根本早午餐兼下午茶的概念，好貼心啊啊啊啊啊。

早餐喜歡熱騰騰的中式稀飯配小菜或經典的西式培根麵包，還是精緻的港點通通有，餐點選擇多元，服務也很好。

連我們這種平常不愛吃早餐的懶人都甘願爬起來吃了，廢話….可以睡到自然醒的早餐，我當然可以XD。

住在這裡很有被山海美景溫柔包圍的感覺，花蓮太平洋海景真的看不膩。

美侖大飯店

地址：花蓮縣花蓮市林園1之1號

電話：038 222111

官網：花蓮美侖大飯店 – 官方網站

線上優惠訂房連結： trip｜易遊網 ｜klook 即時房價查詢

文章來源：Mika出走美食日誌