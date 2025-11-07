花蓮通緝犯持刀攻擊警！他劫車狂跑又棄車 警全力圍捕中

花蓮縣鳳林分局員警日前盤查一名通緝犯，因此與通緝犯爆發嚴重肢體衝突，通緝犯持刀攻擊警方後隨即劫車落跑。（示意圖／翻攝自pexels）

花蓮縣鳳林分局7日下午於台9線巡邏時，發現一名騎士違規行駛，當即上前盤查，當場認出該名騎士為轄區竊盜通緝犯，未料騎士竟拒捕，並持短刀朝遠景攻擊後棄車逃逸。警方目前正在全力追緝中。

據了解，該名騎士為59歲的游姓男子，其有多項毒品、竊盜前科，因為報到執行11個月有期徒刑，遭花蓮地檢署通緝。而7日下午，警方眼尖發現游男騎車在台9線上閒晃，當場認出游男身分，準備上前逮人，孰料游男不但拒絕與警方配合，甚至一度意圖加速衝撞警方，雙方爆發激烈肢體衝突，游男下一秒竟直接掏出一把短刀朝員警攻擊，隨即抓到機會棄車逃逸。

而游男落跑後，途中甚至還截除一名女子所開車輛後繼續逃逸，警方也立即呼叫支援，沿線展開追捕，並在豐田車站尋獲游男棄置的遭劫車輛，目前正全力追緝中。

