花蓮通緝犯持刀襲警 搶車逃逸！藏2天終落網 移送花蓮地檢署

[Newtalk新聞] 花蓮鳳林鎮59歲游姓通緝犯6日因騎車違規，巡邏員警上前攔查，發現是毒品列管人口，且為竊盜通緝犯，游姓男子當下持刀拒檢並衝撞員警、隨機搶車逃逸。警方循線追捕兩天，昨日趁游男外出用餐將人壓制逮捕，全案依殺人未遂、強盜及妨害公務等罪嫌送辦。

鳳林警分局指出，游男6日騎機車違規左轉，巡邏員警上前示意停車盤查，游男因是通緝犯，不僅拒檢還亮刀反抗，隨即棄車逃跑，並且持刀衝上一輛停等紅燈的轎車，嚇跑古姓女駕駛後駕車逃逸，最終將車棄置在壽豐鄉豐田車站。

鳳林警方組成專案小組持續追緝，沿線調閱監視器，鎖定游男藏匿在花蓮市大陳一村附近，暫居在友人家，昨日出動警力進行埋伏，趁游男外出用餐將人壓制在地逮捕，並起出犯案用摺疊刀一把，警方指出，游男本身有多項毒品、竊盜前科。

游姓男子今年9月因竊盜案遭檢方通緝，原應執行11個月徒刑，卻四處藏匿，此次不僅公然襲警，還持刀搶奪民車逃逸，行徑危險，警方將依殺人未遂、強盜、妨害公務及通緝罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。警方也呼籲民眾行車時務必鎖好車門、注意周遭安全，如發現可疑人士，請立即撥打110或通知警方。

