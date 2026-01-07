花蓮通緝犯缺錢用「4天連犯5案」 警鎖定行蹤埋伏逮人

【緯來新聞網】去年12月底花蓮秀林及新城接連發生多起刑案，短短4天內發生5起案件，包括假借購買二手手機，將被害人誘騙到偏僻產業道路，搶奪手機及身上財物，還有多起竊盜案件，警方追查鎖定一名胡姓性侵通緝犯，日前將他逮捕到案移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮去年12月底接連發生多起刑案，均為同一人所為。（圖／新城警分局提供）

檢警調查，28歲胡姓男子因涉犯妨害性自主及違反家暴令遭花蓮地檢署通緝，平時無業居無定所，因缺錢用犯案，去年12月25日上午8點多，穿藍色雨衣拿刀子走進一間鐵皮屋工寮，要裡面的女生把錢交出來，最後得手2000元。



不只如此，胡男還在網路上謊稱要買二手手機，和賣家約定以9500元價格面交。去年12月27日凌晨將對方誘騙到偏僻的產業道路，見面後只丟下300元現金，隨即搶奪被害人手中的iPhone手機，得手後跳上由田姓友人騎乘的機車逃逸。另外，胡男還犯下3起竊案，得手數千元不等。



新城警分局接獲報案後，分析做案手法和地緣關係，研判是同一人所為，遂成立專案小組擴大偵辦，經調閱監視器，鎖定胡男行蹤，去年12月27日晚間，聯合刑警大隊在台8線沿線部署警力，順利將人當場壓制逮捕。



檢方複訊後，認為胡男有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請羈押，花蓮地院裁定羈押獲准。



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★



★若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」★

