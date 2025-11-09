花蓮通緝狂徒「持刀襲警」還搶車逃逸！2天後遭大批警力圍捕落網

社會中心／洪正達報導

游男逃逸2天後，在優勢警力包圍下被壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣鳳林鎮6日發生一起拒檢案，現年59歲的被通緝的游姓男子因違規左轉被警方攔下，沒想到他竟持刀拒捕還衝撞員警，再搶奪一輛自小客後逃逸，警方循線追捕2天後，8日掌握游男行蹤，並趁著他外出用餐時出動大批警力圍捕，訊後依殺人未遂、強盜、妨害公務罪嫌送辦。

監視器拍下警方圍捕過程。（圖／翻攝畫面）

專案人員發現游男現身後，立刻下車準備圍捕。（圖／翻攝畫面）

鳳林分局指出，員警於6日巡邏台9線鳳林端時，發現游男騎車違規左轉，立即上前示意他停車受檢，由於游男身揹通緝擔心光，居然亮刀反抗員警後，再趁隙逃逸，後續看到路上正在停紅燈的自小客車門未鎖，隨即拉開車門坐上去，當時在車上的古姓女駕駛見狀便拿起包包逃命，游男於是駕駛女車輛逃逸，最後棄置在壽豐鄉豐田車站。

廣告 廣告

大批警力圍捕游男。（圖／翻攝畫面’）

警方展開調查時，發現游男不敢再回到自己有地緣關係的鳳林鎮，在棄車後隨即搭車北上到花蓮市投靠友人，專案小組開始深入追查，掌握其行蹤可能在大陳村內。

於是專案人員緊接著調閱監視器後，果真發現他行蹤，8日在他常經過的動線埋伏，不久後就在游男用餐時一舉將他壓制逮捕，查獲當時用來犯案的折疊刀。

警方表示，游男9月間因竊盜案被通緝，原先已判刑11個月確定，但他卻四處躲藏，直到6日遇上警方盤查，不但持刀反抗還搶奪民車，行徑相當囂張，訊後依殺人未遂、強盜、妨害公務等罪嫌，以及竊盜通緝一同送辦。警方呼籲民眾行車時務必緊鎖車門避免危險發生，若遇可疑人士也請務必撥打110報案，





不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

屏東男孩勇闖南韓演藝圈！學長眼紅亂控「人品差騙感情」他告贏了

飛來豔福「順便」性侵？高雄色男辯「有和解喔！」法官仍不准他緩刑

高雄暗夜槍響！警靠近「全車毒味」毒蟲竟衝撞員警…挨6槍仍加速逃逸

新民調「邱、賴」差距變小！陳其邁：別把許智傑當塑膠、民調參考就好

