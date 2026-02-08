花蓮通緝男見警心虛催油門狂逃 「棄車躲草叢」遭逮再驗出毒駕

花蓮吉安警方深夜巡邏，追緝通緝犯並查獲毒品及毒駕情事。（圖／翻攝畫面）

花蓮吉安分局仁里派出所員警日前深夜執行巡邏勤務時，發現1名男子騎乘普通重型機車行經吉安鄉東海十街一帶，見到巡邏警車後神情緊張，隨即催油門加速逃逸。員警察覺有異，立即尾隨追查，於南海一街一處巷弄內發現機車遭棄置於道路上，經搜索周邊環境成功在草叢內尋獲35歲陳姓男子，當場將其制伏。

據了解，陳男為花蓮地檢署發布之竊盜案通緝犯。員警進一步實施附帶搜索，於其身上查獲安非他命及依托咪酯煙彈等違禁物品，並對其進行唾液快篩，結果呈安非他命陽性反應，另依法舉發相關交通違規，並將機車移置保管。

吉安分局表示，警方對於通緝犯及毒品犯罪將持續強力查緝、絕不寬貸，呼籲民眾切勿心存僥倖從事不法行為，若發現可疑人事物，請立即通報警方，共同維護社會治安，打造安全無毒的生活環境。

