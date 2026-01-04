花蓮通鴻輪擱淺成功浮揚！擱淺拖船待命拖救

中鋼公司巴拿馬籍貨船「通鴻輪(CSE PROSPERITY EXPRESS)」1日擱淺在花蓮溪出海口北側化仁砂灘，經航港局協調2艘大型脫救船出動，3下午順利協助貨船浮揚，並在晚間拖帶進入花蓮港。（航港局東部航務中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

中鋼公司巴拿馬籍散裝貨船1日擱淺在花蓮溪出海口北側化仁海堤，前往救援的拖船當時也被強勁風浪推到海灘擱淺，經航港局聯繫2艘大型拖救船出動，昨天順利協助貨船浮揚，完成船體檢查及確認沒有油污外洩情形後，同日晚間已安全拖帶靠泊花蓮港，預計今天下午拖救擱淺拖船。

受強烈東北季風影響，中鋼公司載運石膏的巴拿馬籍貨船「通鴻輪(CSE PROSPERITY EXPRESS)」1日上午預備進花蓮港22號碼頭卸貨，卻因主機故障，一路隨著強勁風浪往南漂到花蓮溪口並擱淺在北側化仁沙灘。

廣告 廣告

中鋼公司巴拿馬籍貨船「通鴻輪(CSE PROSPERITY EXPRESS)」1日擱淺在花蓮溪出海口北側化仁砂灘，經航港局協調2艘大型脫救船出動，3下午順利協助貨船浮揚，並在晚間拖帶進入花蓮港。（航港局東部航務中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮港引水人事發當天雖指揮調派港勤公司2艘拖船出港拖帶，怎料1艘船因絞到纜繩失去動力也擱淺，並在人員離船前關閉油櫃閥門，另艘船隻避免再度發生危險則先回港待命。

由於散裝貨船上有逾200公噸餘油，恐威脅海洋環境，航港局不敢掉以輕心，第一時間成立緊急應變小組應處，連日與相關單位研商脫淺方案及防汙措施。

經航港局協調2艘大型脫救船「冠軍輪」及「天行者」出動，並掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況，昨天下午4時許協助貨船順利浮揚，完成船體檢查及確認現場沒有油汙外洩等情形，同日晚間8時許拖帶進入花蓮港並安全靠泊在22號碼頭。

東部航務中心海技科長蔡翰元表示，貨船船底狀況昨天進來前，有先請驗船中心評估檢查，確認沒有破洞及漏油的情況發生，不過底部還是加減有傷到一些，且在水下無法確認整體船況，待船級協會檢查評估確認無礙後，才會解除管制放行出港。

至於擱淺拖船部分，蔡翰元說，目前救援船已在現場做連結與測試，預計傍晚6時配合在漲潮最高潮的時段拖救，不過這段期間也會持續嘗試救援工作，另外，目前拖船沒有發生漏油情況，相關單位也持續在監測，並在周邊設置攔油索等，若餘油洩漏可即時攔截。

更多中時新聞網報導

少子化衝擊 台大系統3校 赴印度搶理工資優生

儲能場熱失控 鋰電池風險放大版

蘇慧倫挑戰手形舞壓力山大