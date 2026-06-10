花蓮違法民宿藏毒窟！情侶開房爽抽「喪屍煙彈」 警破門老闆員工全栽了
花蓮縣警察局刑警大隊近日於新城鄉破獲一處以日租套房為掩護的毒品據點。30歲張姓男子涉嫌利用該民宿作為掩護販毒，現場查獲安非他命及俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品依托咪酯（Etomidate），並逮捕張男、林姓女員工及一對正在房內吸毒的情侶共4人，全案依違反毒品危害防制條例移送花蓮地檢署。
日租套房掩護毒品交易
警方指出，新城大漢地區一處民宅是違法經營的民宿，表面上以日租套房名義對外招攬住客，私下卻成為毒販交易及提供毒蟲聚會開趴的場所。今年3月初，花蓮刑大接獲情資，指出30歲張姓男子涉嫌利用該民宿作為掩護從事販毒行為，隨即報請花蓮地方檢察署檢察官指揮偵辦。
警方突擊破門 4人當場栽了
刑大專案小組連日蒐證，見時機成熟後，持花蓮地方法院核發的搜索票前往突擊。警方先在33歲林姓女員工身上搜出1包安非他命，隨後擴大搜索房間時，發現一對花蓮籍情侶，分別為39歲章姓男子與44歲黃姓女子，正持有大量毒品在內停留。警方在兩人身上起獲12包安非他命及6顆依托咪酯毒煙彈。
警方進一步發現30歲的張姓民宿負責人非但未制止不法行為，其身上也被搜出持有1顆毒煙彈。整起行動共計扣得安非他命13包、依托咪酯毒煙彈7顆等證物。
持續溯源掃蕩新興毒品
張姓男子等4人偵訊後，全數依違反《毒品危害防制條例》移送花蓮地檢署偵辦。花蓮縣警察局長范織坤強調，依托咪酯等新興毒品對社會治安危害甚鉅，警方將持續執行「安居專案」，針對隱身於社區及日租套房內的毒品犯罪進行強力掃蕩，並將向上溯源追查這批毒品的供應鏈。警方同時呼籲民眾，若發現鄰里有可疑情事，應踴躍檢舉，以共同維護居住環境。
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