花蓮遠百廣場年募7千袋熱血 捐血月盼再創佳績

全國捐血月花蓮場正式開跑，盼募得10天安全庫存量。（圖：梁國榮攝）

花蓮市遠東百貨和平廣場，每年舉辦十幾場捐血活動，為花蓮募得約7千袋熱血。今年，全國捐血月花蓮場第一場公益捐血，就從這裡出發，期待渡過農曆春節血荒外，也能為今年募血取得更好成績。台北捐血中心業務組組長角志宏指出，截至1月17日，台北捐血中心血液庫存僅餘約4.5天，而面對長達9天的春節連假，為確保醫療供應無虞，安全庫存量須提升至10天，約需12,000單位血液。其中花蓮地區每日即需300單位，醫療需求不容小覷。

廣告 廣告

花蓮縣衛生局長朱家祥以臨床醫師經驗分享，每年一月常遇血源短絀，但冬季傳染病、意外事故等卻使用血需求增加。他強調：「捐血一袋、救人一命」，每一袋熱血都是手術中不可或缺的後盾，能幫助病人穩定生命徵象、加速術後恢復，更是降低死亡風險的關鍵力量。朱局長也提到，定期捐血能促進骨髓造血功能，刺激新陳代謝，對捐血者自身健康亦有益處。

本次活動由山嶺福德廟率先發起，主委陳妙珠表示，活動日期是經擲筊請示土地公後選定，恰逢捐血月記者會，廟方特別準備馬年紀念金幣與捐血者結緣，傳遞平安祝福。遠東百貨花蓮店店長王祥新則說，和平廣場長期支持捐血活動，去年累積募集超過7,000袋熱血，期待今年再創佳績，持續為花蓮血庫注入暖流。

王祥新（左一）店長說，遠百和平廣場年募七千袋熱血，盼今年再創新高。（圖：梁國榮攝）

花蓮捐血站強調，捐血站全年無休，捐血月期間也將舉辦多場活動，歡迎民眾踴躍參與。相關資訊可查詢「花蓮捐血站」臉書粉絲專頁，或透過「愛捐血」官方LINE帳號獲取最新消息。一袋熱血，不僅是生命的禮物，更是社區互助的具體實踐，邀您挽袖同行，為需要的人點亮希望。（梁國榮報導）