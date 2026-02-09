花蓮選戰／泛藍分裂恐成大亂鬥 游淑貞遭反傅勢力扯後腿

花蓮縣長徐榛蔚（左）任期將屆滿，被視為傅崐萁代班人的吉安鄉長游淑貞（右）可望接棒參選，但面臨泛藍陣營分裂的挑戰。（圖／翻攝游淑貞臉書）

國民黨長年稱霸花蓮政壇，但下屆花蓮縣長選舉卻出現混亂局面。國民黨花蓮縣黨部1月底公布初選民調，被視為傅崐萁代理人的吉安鄉長游淑貞勝出，縣黨部將報請黨中央提名或徵召，然而過程出現爭議，爆發藍營內部反彈，再加上過去從藍營出走的無黨籍花蓮縣議會議長張峻、縣議員魏嘉賢都積極布局參選，在「反傅勢力」集結之下，國民黨在花蓮縣長選戰恐陷泥淖。

花蓮政壇長期由傅家掌權，2009年起由傅崐萁擔任2屆縣長，接著2018年又由傅的妻子徐榛蔚擔任2屆縣長。如今徐榛蔚屆期已滿，被視為傅崐萁人馬的游淑貞在縣黨部負責的初選民調中出線，擊敗前花蓮市長葉耀輝。

不過，爭取提名的葉耀輝和孫文學校總校長辦公室主任何啟聖，質疑提名協調作業不公。他們批評縣黨部以突襲方式提前辦理民調，而且只找1家民調公司私下進行，恐有黑箱作業之虞，因此在2月4日前往北院遞狀聲請假處分，請求國民黨中央暫停公告、發布或推動任何與花蓮縣長提名、徵召等作業資訊及相關程序。

除了初選過程引發茶壺內的風暴，被視為泛藍陣營的張峻和魏嘉賢都積極布局參選。地方上盛傳，未來選戰可能出現游淑貞、張峻、魏嘉賢三人對決的局面，若再加上葉耀輝堅持參選到底的變數，最後恐會出現大混戰。

目前民進黨在花蓮縣長選舉尚未提名人選，地方政壇私下也在觀望綠營是否會與張峻或魏嘉賢等反傅勢力結盟。《鏡報》掌握最新消息指出，民進黨可能評估推派不分區立委陳培瑜出戰，但尚未定案。最後綠營的動向將牽動年底花蓮縣長一役的複雜程度。

無黨籍花蓮縣議會議長張峻有意參選下屆花蓮縣長，先前他曾帶隊闖入傅崐萁的場子，還出腳踹桌，引發熱議。（圖／鏡新聞提供）



