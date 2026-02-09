花蓮選戰／綠2026大選主打「掃黑保台」 原擬合作張峻現傳喊卡

綠營人士分析，賴清德2026若想打「掃黑牌」，要禮讓張峻參選花蓮縣長機率低。（資料照片／翻攝張峻臉書）

針對民進黨花蓮縣長布局，先前傳出民進黨有望與大罷免期間的戰友、無黨籍花蓮縣議長張峻合作，希望能扳倒「傅氏王朝」。如今傳出民進黨立委陳培瑜被黨內視為活棋，可能被派到花蓮參選縣長，有綠營人士分析，賴清德2026若想打「掃黑牌」，張峻基本上已出局，推派陳培瑜出戰反而可以集中進步派的選票。

去年7月大罷免期間，民進黨與張峻、和碩董事長童子賢等人攜手合作罷免國民黨立委傅崐萁，雖然最後未能扳倒傅崐萁，卻成功凝聚地方反傅勢力。地方綠營派系原本支持縣長這局以禮讓張峻方向前進，但近日又傳出黨內有不同聲音。

據了解，為了斬斷地方黑金政治，身兼民進黨主席的總統賴清德主導的2026選戰主旋律圍繞「掃黑保台」，此計看起來能切合苗栗、彰化、南投、雲林等縣市選戰「對症下藥」，不過「掃黑牌」回到花蓮，反倒成為地方合作的隱憂。

一名綠營地方人士指出，民進黨自始至終沒有正面表態要跟張峻合作，除因張峻終究是國民黨出身，加上綠營今年選戰主軸是「掃黑」，張峻20年前曾因流氓案被送管訓，若真的推出張峻，地方進步派可能也投不下去。

該人士分析，禮讓張峻重點在瓜分國民黨的票源，陳培瑜出戰反而可以讓進步派歸隊。現在看起來賴清德希望綠營在每個縣市都能有自家人馬，賴清德2026若想打「掃黑牌」，張峻基本上已經出局，「如果最後陳培瑜選花蓮是總統的意思，地方上也不能說不」。



