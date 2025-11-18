花蓮邀王宏恩任秀林推廣大使 攜手小農為災後復甦注入新能量

圖▲關懷風災後的花蓮秀林鄉，大家一起來支持當地農產。(圖/花蓮縣秀林鄉公所提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

花蓮縣秀林鄉自 0403 強震以來仍在復原階段，10 月更遭風災重創，立霧溪上游燕子口發生大規模崩塌，形成堰塞湖並造成水位急遽上升，對交通、觀光與農業帶來嚴重衝擊。許多小農不僅面臨田地受損、道路阻斷造成運輸困難，觀光客減少也使地方經濟雪上加霜。

圖▲秀林鄉長王玫瑰、秀林鄉公所主席駱燕玲，帶領團隊宣布啟動「秀林原味．山海連線」系列振興計畫。

為協助災後復甦、帶動在地產業能量，秀林鄉公所攜手執行團隊啟動「秀林原味．山海連線」系列振興計畫，主推秀林三大特色農產──山胡椒、紅藜、樹豆。本計畫結合品牌定位、媒體宣傳與實體市集，期望提升產品能見度，協助小農拓展銷售通路，增加產地收入。

兩場重點農特產市集將於 11月22日（六）太魯閣國家公園管理處及11月30日（日）七星潭賞星廣場陸續登場，現場集結秀林特色食材、原民風味料理與手作展售，邀請民眾親身到場，以行動支持秀林小農。

秀林鄉長王玫瑰表示，秀林在地震與堰塞湖影響下，一度面臨「人進不來、貨出不去」的困境，正處於最關鍵的復甦時刻，極需外界共同協助。「山海連線計畫」透過整合行銷與市集活動，不只推廣秀林三寶，也希望讓社會看見秀林的韌性與努力，一同支持地方的永續重建與發展。

圖▲歌手王宏恩特別擔任秀林農業推廣大使，從鄉長王玫瑰手中接下授證。

在11月18日活動記者會中，特邀歌手王宏恩擔任「秀林農業推廣大使」。王宏恩表示，能為秀林代言感到非常榮幸，秀林族人秉持友善環境的方式栽種農作物，以汗水、熱情與傳統智慧，培育出具在地特色的優質食材，希望更多人能認識並支持這片土地上的小農。

秀林兼具壯闊山景與蔚藍海岸線，是台灣難得一見的自然寶地。從中央山脈一路延伸至太平洋，壯麗山巒與深藍海面並存的景致令人驚嘆；深入砂卡礑步道、布洛灣台地、燕子口周邊步道，更能感受溪流聲、鳥鳴與森林氣息，是返璞歸真的療癒體驗。

圖▲秀林鄉長王玫瑰、小農代表與農業推廣大使王宏恩在記者會中，以行動支持山胡椒、紅藜與樹豆，為災後復甦加油。

推廣記者會上，在地族人也以太魯閣古調與力與美兼具的舞蹈演出揭開序幕。雙手高舉象徵感謝祖靈庇佑，赤腳踏地代表族人一步一腳印走過災難的堅韌精神，強韌生命力令在場來賓報以熱烈掌聲。

