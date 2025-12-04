花蓮邀鏟子超人「洄」家泡湯

二○二五花蓮太平洋溫泉季正於瑞穗及安通熱鬧展開，今年以「瑞穗英雄泉、安通美人湯」為主軸，邀請旅客走入縱谷，在暖泉、音樂與星空間，感受花蓮冬季最柔暖的節奏。

花蓮縣政府為感謝在光復、鳳林、萬榮等地投入清淤與重建的「鏟子超人」及所有協助者，花蓮縣政府推出「鏟子超人洄家泡湯」活動，只要持今年九月二十三日起到站點為光復、鳳林、萬榮、瑞穗及玉里車站的台鐵車票，即可領取限量八八八份的瑞穗、安通聯合溫泉券，可使用到明（一一五）年底；邀請大家回到花蓮，讓花蓮以溫泉的暖意，回敬全國民眾的溫暖相助。

廣告 廣告

縣政府表示，配合花蓮太平洋溫泉季推出的「鏟子超人洄家泡湯」活動，民眾只要持有二○二五年九月二十三日後至光復、鳳林、萬榮、瑞穗及玉里車站的實體車票或電子票證，即可免費領取聯合泡湯券乙張，限量八八八份，送完為止。民眾持券可到花蓮瑞穗、安通溫泉區的合作溫泉旅宿，依所列使用條件入場泡湯，可使用到明（一一五）年十二月三十日。領取時間從十二月六日起至十二月二十一日，領取地點為瑞穗溫泉公園或溫泉季週六花湯市集服務台。縣府期盼所有英雄們都能再次回到花蓮，在瑞穗與安通的好湯中放鬆，讓花蓮以最真摯的方式說聲「辛苦了」。

觀光處長余明勳表示，本週六（十二/六）的花湯市集將移師玉里鎮民廣場接力登場，下午3點率先推出玉里特色市集，集合美食、手作品牌與伴手禮；晚間六點舉行溫泉季音樂會，將邀請到高小揚、花蓮小男團、葉秉桓帶來暖心演出，現場並有有獎徵答，將當場贈送溫泉季抱枕、保溫杯、旅行組等限量小禮物，陪伴大家在冬日夜色中感受音樂與花蓮熱情交織的魅力。

余處長進一步表示，冬季正是花蓮最美的旅行時節，瑞穗與安通以優質泉質與縱谷風景成為旅人最喜愛的暖冬選擇。今年同步整合週末接駁車與旅遊導引，讓旅客更輕鬆往來兩大溫泉區。誠摯邀請全國旅客與鏟子超人們一同回到花蓮，聽音樂、逛市集、泡暖泉；交通接駁與旅遊導引資訊包括週六日限定溫泉接駁車：串連瑞穗、安通主要景點與旅宿。活動官網×花蓮旅遊小助理：提供即時資訊、路線建議

當季節逐漸轉冷，正是前來花蓮泡湯的最佳時刻，誠摯邀請全國旅人，把握這段最美的冬季，一起走進瑞穗與安通，泡一池暖泉、品一口風土、散一段慢旅，收集只屬於花蓮縱谷冬日記憶。