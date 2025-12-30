花蓮部落復育石梯坪硨磲貝 受颱風影響僅剩百顆

抱著黏在珊瑚礁上的硨磲貝到海中放置，豐濱鄉港口部落的阿美族人在石梯坪海域復育硨磲貝已進入第4年，去（2024）年調查紀錄還有124顆，但今年受到颱風所帶來的漂流木影響，數量已下降到100顆以下。

港口社區發展協會常務理事陳杰敏指出，「好幾十噸的大木頭一夜之間流到石梯坪這個區域的時候，想像一下，它把整片的珊瑚礁刮除，就好像貨車或是坦克車把它輾過一樣。」

不只天然災害問題，人為盜採也是主因。例如今年9月時協會才放置5顆硨磲貝到海中，沒幾天就被盜走，讓保育人士相當難過。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良回應，「確實現在是特別被關注說，如果要保育的話我們可以怎麼做，因為牠在國際上，其實《華盛頓公約》的附錄二牠是一直都是敏度之中的物種，但是在台灣還沒有被列入保育類。」

此外，保育團隊也發現石梯坪海域有許多硨磲貝生長在不太合適的碎浪區或潮間帶，需要移植到更安全的地方，明年起也會請水產試驗所將協助以人工方式養殖幼貝，再野放到適合的棲地。