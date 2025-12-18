花蓮部落「鏟子耶誕樹」逼哭網友！沒有閃耀彩燈卻最動人 今年最暖畫面被這樣紀念了

花蓮光復部落族人用鏟子、鋤刀等救災工具打造耶誕樹，感謝協助災後重建的「鏟子超人」志工，畫面溫暖感人。（翻攝自臉書/國防部發言人、花蓮同鄉會）

一棵用感謝堆起的耶誕樹！花蓮光復日前因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創家園，來自全台各地的志工自發前往支援，拿著鏟子、鋤頭清理泥濘的身影，被網友暱稱為「鏟子超人」，成為災後最溫暖的畫面。如今適逢耶誕佳節，部落族人用最熟悉的工具，打造一棵別具意義的「耶誕樹」，向所有默默付出的志工表達最真誠的感謝。

花蓮耶誕樹為何用鏟子打造？背後故事感動網友

有網友在臉書社團「花蓮同鄉會」分享，位於花蓮光復的大馬天主堂，為了迎接耶誕節，同時向協助災後重建的志工致意，族人特別發揮巧思，用鏟子、鋤刀、推車等清掃工具，層層堆疊成一棵象徵希望的耶誕樹。

耶誕樹不一樣！鏟子、鋤刀堆出滿滿心意

原PO在貼文中感性寫下：「大家可以再靠近一點，看這棵耶誕樹是用哪些東西組合而成的，真的有給他厲害。」照片曝光後，迅速在網路上引發共鳴。

從救災工具到祝福象徵 網友齊讚「最有意義的耶誕樹」

這棵沒有燈飾、沒有彩球，卻充滿故事的耶誕樹，讓許多網友看了相當感動，紛紛留言表示：「這精神真的值得被記住」「光復加油」「好有創意，也好有溫度」「這才是今年最美的耶誕樹」「這是超人的遺鏟，值得紀念」。

不少人也認為，這些曾在泥水中救援的工具，如今被重新賦予意義，不只是裝飾，更象徵志工與部落之間的連結與情感。

災後重建仍在進行 感謝化為繼續前行的力量

雖然災後復原之路仍漫長，但這棵「工具耶誕樹」成了部落與志工共同的記憶，也讓外界看見，在艱難時刻，彼此扶持所累積的溫柔力量，仍持續照亮前方。

