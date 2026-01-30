花蓮酒吧大亂鬥！情侶互揹跌落撞人爆口角 3女揮拳互毆掛彩

記者呂彥／花蓮報導

蔣姓女子與對方在酒吧內揮拳互毆。（圖／翻攝畫面）

花蓮市區一家酒吧昨天（29日）深夜發生女女鬥毆事件，一對情侶在酒吧內玩互揹遊戲，過程中蔣姓女子（33歲）跌落撞到鄰桌潘姓女子（21歲），雙方發生口角，進而揮拳互毆，直到警方獲報到場噴辣椒水制止，才結束這起衝突。

警方調查，蔣姓女子跟陳姓男友（32歲）從桃園至花蓮遊玩，29日凌晨至市區國聯五路上的一家酒吧喝酒，情侶在店內玩起互揹遊戲，但過程中蔣姓女子不慎跌落，撞上鄰桌的潘姓女子，雙方發生口角，一旁朋友連忙將雙方隔開。

潘姓女子後來與古姓女友人（24歲）上廁所時，突然遭蔣姓女子揮拳攻擊，雙方再度爆發衝突，在店內一路拉扯扭打，雙方友人見狀也開始互嗆，場面混亂，其他酒客擔心遭波及報案求助。

情侶在酒吧內玩互揹遊戲跌落撞到人引發衝突。（圖／翻攝畫面）

雙方在酒吧內拉扯、推擠、互毆。（圖／翻攝畫面）

警方表示，員警到場時店家一度鎖門不給進入，店家開門後，員警看到蔣女還向對方持續揮拳，一旁友人也再互相推擠，經制止無效，員警遂朝鬧事者噴灑辣椒水，才控制混亂場面。蔣姓、潘姓和古姓女子等3人被帶回調查，雙方都互提告傷害，詢後已移請花蓮地檢署偵辦。

