花蓮酒駕母失控撞樹！車頭成V形釀6傷 11歲童命危搶回一命

（記者許皓庭／花蓮報導）花蓮縣吉安鄉30日晚間驚傳嚴重車禍，一輛白色自小客車行經吉豐路三段時，突然失控自撞路樹。強烈撞擊造成車身嚴重凹陷，車內6人一度受困。警消獲報後立刻趕抵現場，使用破壞器材進行救援。初步調查發現，駕駛為34歲羅姓女子，無駕照且酒測值高達每公升0.58毫克，涉嫌酒駕上路。

圖／花蓮縣吉安鄉30日晚間驚傳嚴重車禍，一輛白色自小客車行經吉豐路三段時，突然失控自撞路樹。（翻攝 jon73418 Instagram）

警消指出，事發時間約晚間6時07分，地點位於吉豐路三段634巷附近南下車道。消防人員抵達後，發現車輛車頭幾乎全毀，現場遍布碎裂車體，6名乘客受困於車內。救難人員立即展開破壞作業，陸續將人員救出並分送醫院搶救。

根據初步調查，車內除女駕駛外，副駕駛座坐著其17歲女兒，後座則有15歲兒子、10歲男童、7歲男童，以及一名11歲男童。事故發生後，11歲男童傷勢最為嚴重，當場失去呼吸與心跳，緊急送往慈濟醫院急救，所幸經搶救後恢復生命徵象。

圖／現場遍布碎裂車體，6名乘客受困於車內。（翻攝 jon73418 Instagram）

警方表示，羅女駕車時疑似因酒後精神不濟、判斷失準，導致車輛偏離車道後撞上路旁樹木。透過後方車輛行車紀錄器畫面可見，該車當時沿台9線由北往南行駛，在切換車道時突然失控偏移，瞬間撞上路樹，撞擊力道猛烈，車頭幾乎成V字型。

事故現場一度出現交通回堵情況，警方立即封鎖事故路段，疏導雙向車流，並協助救護人員進行搬運作業。整起事故造成車內多名乘客不同程度受傷，其中副駕駛座的17歲女兒身上有多處擦挫傷，10歲與15歲男童輕傷，7歲男童左腿骨折，目前均已送醫觀察，暫時無生命危險。

圖／傷患目前均已送醫觀察，暫時無生命危險。（翻攝 jon73418 Instagram）

警方調查後確認，羅女不僅酒駕，且並無駕照，屬於違規駕駛行為。根據《道路交通管理處罰條例》第35條，酒測值超標者可處吊銷駕照並移送法辦；若導致他人重傷或死亡，還將面臨刑責。警方已依公共危險罪將羅女移送偵辦，後續將調閱監視器釐清確切肇事原因。

花蓮縣消防局呼籲，酒後駕車不僅危及自身與乘客安全，也恐造成不可挽回的悲劇。若飲酒應由他人代駕或搭乘大眾運輸，切勿心存僥倖。警方也提醒民眾，近期天色轉暗較早，行車務必注意速限與路況，確保行車安全。

