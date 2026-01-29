花蓮酒駕累犯拒繳45萬罰鍰 執行署閃電扣押「千萬存款」

花蓮行政執行分署成功攔截千萬存款，追回45萬酒駕累犯罰款。（圖：行政執行分署花蓮分署提供）

法務部行政執行署花蓮分署展現強力執法決心，日前鎖定一名滯納巨額酒駕罰鍰的林姓累犯，在其帳戶有高達千萬元現金流入之際，火速核發扣押命令，成功全數追回45萬元罰鍰。

花蓮分署指出，這名50多歲的林姓男子已是酒駕累犯，去年六月於花蓮新城鄉台九線路段，因無照駕駛機車且酒駕遭警方查獲，被開出一張高達45萬元的罰鍰。林男雖曾申請分18期、每期2萬5千元繳納罰款，但僅繳納5期後便拒不履行，案件於去年12月移送至花蓮分署強制執行。

廣告 廣告

分署受理後立即清查其財產，發現林男名下帳戶原僅有數百至數千元零星存款。然而，執行人員深入追查發現，其帳戶近期竟有一筆「千萬」鉅款入帳。花蓮分署隨即於今年1月初核發扣押命令，凍結該筆款項。林男在帳戶遭凍結後，雖向執行人員請求再次分期繳納，但因其帳戶資金已足以一次清償全部罰鍰，分署當場駁回其申請，並直接從扣押款中全數徵收45萬元罰鍰，有效維護公權力與國庫債權。（梁國榮報導）

警語：酒後不開車，飲酒過量有礙健康