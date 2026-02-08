花蓮醉男揮舞鐮刀斧頭！大聲咆哮、脫褲裸體挑釁警 下秒慘遭辣椒水伺候

記者林盈君／花蓮報導

昨（7日）上午，花蓮縣萬榮鄉一名41歲許姓男子，飲酒後情緒失控，竟當街持鐮刀與斧頭揮舞，還不斷大聲咆哮，嚇壞附近居民。警方獲報後趕抵，許男不僅拒配合，甚至脫褲挑釁員警，最終被噴灑辣椒水壓制，過程中，造成一名員警手部受傷，全案依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌移送法辦。

許男酒醉失控，當街揮舞鐮刀及斧頭，還不斷大聲咆哮。（圖／翻攝畫面）

據了解，許男因酒醉失控，當街揮舞鐮刀及斧頭，還不斷大聲咆哮，警方獲報後，立即啟動快速反應機制，調派線上警力及快打部隊共6名員警到場。而許男渾身酒氣，見到警方仍情緒激動，還當街脫褲、全裸鬧事挑釁警方，最終員警祭出辣椒水伺候，許男失去抵抗能力，遭警方壓制逮捕。全案訊後依法移送花蓮地檢署偵辦。

廣告 廣告

許男酒醉失控，當街揮舞鐮刀及斧頭，被警方壓制逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

向台中市府陳情無果！72歲曾世源衝北捷男廁縱火 頂大學歷背景曝光

屏東內埔警匪對峙！警查緝攻堅製毒工廠 嫌犯持「手榴彈」威嚇畫面曝

亞東醫院前驚傳車禍！疑2車碰撞、車體凹陷毀損 現場釀1人受傷

6.4億運動中心淪家具賣場！民眾想預約遭拒 議員批：球場擺滿沙發床墊

