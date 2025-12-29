花蓮醫療量能全面提升 偏鄉照護擴大推進、醫院國際評比亮眼表現 15

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

2025年對花蓮縣醫療發展而言具有重要意義，無論在偏鄉整合照護、跨國醫療交流、數位化醫療服務或醫院品質評比上，都呈現出明顯的進展。隨著中央政策推動、地方醫療體系合作與科技應用逐步深化，東部地區的醫療資源可近性與服務品質正逐年改善，讓民眾能實際感受到醫療照護的提升。

根據花蓮縣政府公布之114年施政滿意度民意調查結果，超過七成七民眾表示滿意縣政府最近一年來推動「醫療衛生健康」的表現。在國際認證方面，國際媒體Newsweek與資料分析機構Statista於今年2月公布「World’s Best Hospitals 2025全球最佳醫院」榜單，花蓮慈濟醫院名列全台第12名，是東部唯一進入全台前35名的醫學中心。此排名依據患者滿意度、醫療品質、專家評價與治療成果等面向綜合評比，具有高度國際參考性。慈濟醫院的進榜不僅提升花蓮在國際醫療版圖中的能見度，也讓縣民對在地醫療品質更加放心。

在偏鄉照護方面，今年6月健保署與花蓮慈濟醫院共同主辦「健保30偏鄉數位醫療影像展首映暨2025國際全人整合照護研討會」，邀集來自美國、日本、加拿大等多國專家齊聚花蓮，就偏鄉照護、遠距醫療、AI應用與全人照護等議題進行交流。研討會中展示了花蓮在偏鄉整合照護模式上的具體成果。

慈濟醫院負責執行的全人整合照護計畫（IDS）目前進入第二期，透過AI智慧分析、遠距醫療平台、健康資料視覺化等方式，協助醫療團隊精準掌握居民健康狀況，改善慢性病管理與後續追蹤效果。藉由跨領域整合，偏鄉居民得以減少舟車往返，醫療費用與不必要的住院次數也因此下降。

花蓮門諾醫院則持續推動遠距醫療服務，擴大影像診療、慢性病追蹤等應用範圍，使山地與沿海地區民眾能以更少時間成本獲得必要醫療支援。台東馬偕醫院今年也加入東部醫療合作網絡，透過AI協助心血管疾病早期篩檢，提高偏鄉長者的健康照護品質。此跨院合作型態逐步形成東部偏鄉醫療網的重要支柱。

在數位醫療方面，花蓮醫療體系今年持續推動AI應用、遠距健康管理與資訊整合。透過中央與醫院共同投入，醫療院所已將部分臨床流程、病歷資料與遠距追蹤導入智慧科技，提升醫療效率。同時，藉由多次與國際醫療單位交流，花蓮的醫療機構得以引入前瞻理念，提升醫療照護的全面性。

今年花蓮慈濟醫院也獲頒「健康永續傑出實踐醫院」，肯定其在醫療品質、人文照護、環境永續、偏鄉健康促進與社區整合照護上的努力。此獎項反映醫院不僅提升醫療技術，更將健康視為與生活環境、社會支持與醫療公平相關的整體議題。

在各界合作推動下，花蓮縣醫療體系今年展現多項成效，包括偏鄉照護的實質改善、醫療科技導入、醫療品質獲得國際肯定與跨國研討平台的建立，都讓更多東部居民享有更普及且具品質的醫療服務。

照片來源：花蓮慈濟醫院臉書

