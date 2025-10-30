影/花蓮6傷車禍「1人未脫離險境」！司機竟無照酒駕
花蓮縣吉安鄉吉豐路三段今（30日）發生一起自小客車自撞事故，釀成車內6人受困，警消獲報也趕緊來救援，現場車輛彎成U字型的恐怖畫面跟傷亡名單也曝光，司機被查出竟是無照駕駛又酒駕。
整輛車彎折成U字形。（圖 ／消防局提供）
花蓮縣消防局表示，晚間6點8分接獲報案後，隨即派出消防局指出，接獲報案後共派出吉安、美崙、花蓮、鳳林、仁里等分隊及特搜大隊，合計12輛消防車及救護車、25名警消趕赴現場，現場指揮官由由吉安分隊小隊長林建宏擔任。
警消破開車身搶救。（圖 ／消防局提供）
而警消抵達後，發現情況相當嚴重，整輛車呈現U字形變形扭曲，畫面相當駭人，6點28分先救出3人，8分鐘後再救出第4人，剩下的2人在6點36分全數救出，，車內受困的傷者合計是4名大人跟2名小孩，分別是駕駛羅姓女子、15歲李姓兒子左大腿骨折、17歲李姓女兒擦挫傷，後座10歲陳姓男童左大腿骨折、7歲陳姓男童左腿骨折、11歲陳姓男童一度失去呼吸心跳，送醫搶救後恢復生命跡象，但仍未脫離險境，駕駛羅女被查出竟然是無照駕駛又酒駕，警方將把羅姓女駕駛依涉犯公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。
警消破開車身搶救。（圖 ／消防局提供）
警方表示，車禍起因是34歲的駕駛羅姓女子，行駛時突然變換車道超車時失控，超車自撞路樹才出事，她的酒測值高達每公升0.58毫克，吉安警方也呼籲駕駛人外出務必注意行車安全，避免疲勞或分心駕駛，以確保自身及他人生命安全。
車禍現場。（圖 ／消防局提供）
