花蓮重建說明會 中繼屋下月入住

行政院23日到花蓮縣光復鄉舉辦「馬太鞍溪堰塞湖災後復原說明會」，說明中央規畫重建方向與進度，也與災民面對面溝通、聆聽需求。（羅亦晽攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰決重創光復鄉，行政院23日依立法院審查「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例預算」總決議，下鄉舉辦說明會，說明中央規畫重建方向與進度，面對面聆聽地方聲音與需求，允諾會在推動重建工作時研議改善。

行政院昨天下午在光復國小演藝堂舉辦說明會，由公共工程委員會主委陳金德主持，現場湧入約500名災民，座無虛席，大多針對補助措施、堰塞湖處理方式、河道疏濬、中繼屋、農地復耕、土地徵收等提出疑問，各部會也對災民問題逐一回答，現場氣氛理性平和。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁感謝行政院因應立法院要求與災民座談，重建預算300億元，其中255億元為公共建設與災民救助、15億元為預備金、30億元是地方有需要可提出追加之用。

陳金德表示，政府共準備41戶中繼屋，其中台糖宿舍11戶、光復糖廠後方土地搭建30戶，準備量大於需求量，工程正在驗收，預計明年1月可入住，居住期限為1年加1年，後續會依民眾對屋內設施建議做改善。

林保署表示，目前堰塞湖蓄水量約28.3萬立方公尺，為溢流前的0.32％，已規畫開設施工便道，正展開溪底墊高段整理與線型勘測等工作，預計明年6月完成路線開設。

水利署說明馬太鞍溪疏濬進度指出，疏濬量已達500多萬立方公尺，力拚明年汛期前完成1000萬立方公尺，另規畫和林保署合作在上游做攔砂壩，穩定流往下游的土砂量，也加強人口密集處的護岸保護工作。

陳金德表示，行政院昨依立法院審查特別條例預算總決議，3周內到地方辦說明會，聽取在地民眾對重建方向的想法與建議，讓災後復原工作更完善、貼近地方期待。行政院已在光復車站旁設置「重建工作站」，若災民對重建有意見或其他想法，可前往反映、詢問與了解，中央會在必要時再次辦說明會。