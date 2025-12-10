花蓮重建預算卡關 府會互槓

花蓮縣議會10日開臨時會時，仍未見縣府新編光復重建預算送審，引發各黨派議員論戰。（王志偉攝）

花蓮縣議會10日舉行臨時會程序會討論明年度總預算案，議會要求縣府增列光復重建經費並重編預算，但截至開會前，仍未收到修改版本，預算案再度卡關。國民黨團批評少數議員壟斷程序、讓預算被「黑箱吃案」，研議將相關議員包含議長在內送紀律委員會。議長張峻則強調，議程公開透明，並表示若無法捍衛光復受災戶權益「我也不用幹了，以後也不選了。」

花蓮縣議會10月31日開議時，縣府提送401億元總預算，當時程序委員會認為統籌分配稅增百餘億元，財源明顯成長，應增列光復重建與防災工程經費，待臨時會再審。不過昨天程序會仍未見縣府送入新版本，恐延到明年再審。

民進黨議員胡仁順、張美慧表示，程序會是合議制，決議要求縣府新增光復洪災相關重建預算再送審，有問題就向議會溝通，而不是透過新聞稿回應或動用議員對付議員。

無黨籍議員楊華美說，議會3度發函敦促縣府補列相關預算，但縣府仍不理不睬。

國民黨籍議員邱光明、林正福及民眾黨籍議員傅國淵都說，總預算攸關明年社會福利等重要政策推動，建議應先排入程序會審議，光復重建經費可透過追加預算方式辦理。

國民黨團書記長吳建志說，程序委員會的職責是審議議程、協調程序、排定案序，少數幾席委員卻越權將總預算案攔截在程序委員會，讓總預算變成幾席議員政治角力、黑箱交易的籌碼。

議長張峻強調，所有的議程都是公開、直播，沒有所謂「黑箱」，也非退回總預算，而是要求縣府重視災區需求。他身為光復子弟，若不能在議會監督、捍衛光復災區權益，「那我乾脆不用幹了」。

花縣府發表聲明表示，「拒絕編列光復災害經費」是不實指控，議會所提出的「退回」、「重編」、「重新檢討增列」等要求皆無法律依據，盼議會回歸法治，共同依法律審議預算。