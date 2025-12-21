花蓮重機騎士疑車速過快自撞亡！上、下午各一場釀2死

花蓮市今日（12月21日）發生兩起重型機車事故，造成兩名騎士不幸喪命。第一起事故發生於上午9時46分，29歲的徐姓騎士在南濱路與和平路口騎乘紅牌重型機車時，疑似因闖紅燈而與一輛左轉的小客車相撞。徐男因頭部重創，送醫搶救後於上午10時39分宣告不治。該事故中，車輛駕駛林姓男子未受傷，但其乘客因輕微腦震盪送醫治療，暫時無生命危險。

花蓮市今日（12月21日）發生兩起重型機車事故，造成兩名騎士不幸喪命。（圖／翻攝畫面）

下午1時20分，另一名25歲的蕭姓騎士在台11線壽豐鄉的事故中，疑似因車速過快自撞路旁樹籬，導致重傷身亡。警方表示，該事故路段無監視器，蕭男的行車紀錄器也未安裝記憶卡，事故原因仍待調查。

警方目前正針對這兩起事故進行深入調查，並呼籲騎士在行駛過程中務必遵守交通規則，以保障自身及他人的安全。

