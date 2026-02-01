花蓮金三角路口升級 首座「有聲觸控行人專用號誌」上線

花蓮市中正路與中華路口位在金三角商圈，且路口為圓環較複雜，縣府建設處為此設置「有聲觸控行人專用號誌」，預計農曆春節前啟用，提升行人通行安全。（羅亦晽攝）

花蓮市金三角商圈中正路與中華路口複雜，且車流量大，行人穿越不易，縣府建設處為此在路口處試辦全縣首座「有聲觸控行人專用號誌」，預計農曆春節前啟用，希望透過語音提示搭配觸控按鈕，啟動行人全向通行的號誌運作，讓民眾能更安全且安心的通過車水馬龍的街道。

花蓮市中正路與中華路口為圓環，路口較複雜，加上又是金三角觀光區，人車較多，行人穿越路口時有固定時相的號誌較能提升通行的安全，經縣府建設處提出「行人專用號誌」專案計畫，在該路口設置縣內首座「有聲觸控行人專用號誌」。

花蓮市中正路與中華路口位在金三角商圈，且路口為圓環較複雜，縣府建設處為此設置「有聲觸控行人專用號誌」，預計農曆春節前啟用，提升行人通行安全。（羅亦晽攝）

建設處說明聲觸控行人專用號誌的使用方式指出，當民眾行經中正路與中華路口時，會聽到專用號誌語音提醒「行人穿越馬路請先按鈕」，引導行人完成觸控按鈕操作，按鈕後聽到「綠燈行人請小心通行 」，代表號誌已轉為綠燈可供通行。

建設處表示，聲觸控行人專用號誌主要是透過語音提示搭配觸控按鈕，啟動行人全向通行的號誌運作，協助行人安全安心過馬路，語音在號誌的設計上，也有助於視障者與行人路口的安全通行。

建設處交通科長張筱雲表示，中正路與中華路口的有聲觸控行人專用號誌，現已設好按鈕，但還在設置語音系統，目前還沒辦法運作，預計農曆年前啟用，另外，建設處去年已在市區2路口設有行人專用號誌，分別是建林街跟建國路口、林森路與新興路口（忠烈祠前），兩處未來也會同步加設語音系統，提升行人與視障者的通行安全。

張筱雲指出，許多民眾通過有設置行人專用號誌的路口時，不知道要按鈕才會變換燈號，或是以為按下按鈕後號誌就會立即轉換，所以時常被按壞，希望透過語音提醒，讓行人了解燈號轉換需要時間外，也能讓更多人知道欲通過路口時，需按鈕號誌才會變換。

她還說，若有聲觸控行人專用號誌成效兩好，建設處未來會陸續在其他人車較多的路口設置，不過一定會壓縮到車輛通行的時間，之後也會滾動檢討號誌的通行時間，希望能在安全的前提下減少塞車的機會。

