花蓮銀髮人才服務據點今啟用 徐榛蔚：長者參與帶動地方永續

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣政府於今（10）日舉行「花蓮縣銀髮人才服務據點」揭幕典禮，縣長徐榛蔚表示，花蓮縣府重視長者生活品質與高齡社會參與，這次銀髮人才據點的設立更彰顯縣府在推動銀髮族社會參與、以及長者就業政策邁出重要一步，銀髮人才服務據點的運作將強化高齡友善城市建設，提升長者參與社會，帶動地方永續發展。

花蓮縣府表示，該據點的成立，象徵縣府在推動銀髮族社會參與及再就業政策上邁出重要一步，亦呼應永續發展目標 SDG8「良好工作與經濟成長」，展現花蓮縣朝向高齡友善與永續經濟並行發展的決心。此外，今日活動參與貴賓有花蓮縣議員林則葹、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署分署長沈文麗等貴賓參與揭幕。

「縣府始終重視長者的生活品質與社會參與，銀髮不是終點，而是另一段精彩人生的開始。」徐榛蔚指出，花蓮縣政府與勞動部合作設立外展辦公室，提供長者便利服務；全縣更有超過四百個文健站、福氣站，全天候照顧長者生活。

「讓銀髮族的專業經驗和技能在企業及社區持續貢獻，讓每一位長者都能在家鄉找到位置、看見未來。」徐榛蔚強調，55歲以上長者擁有無比價值，應積極參與社會、發揮專長，尤其花蓮超過37%的長者人口，她鼓勵長者更應善用豐富經驗回饋社會；面對台灣外勞短缺現象，鼓勵長者自主賺取收入，過有意義的人生。

花蓮社會處提及，「花蓮縣銀髮人才服務據點」採一案到底的專人服務模式，提供就業媒合，協助長者與企業及社區建立連結，並提供勞動法令及職涯發展諮詢，協助長者規劃職涯、了解工作權益；同時，辦理就業促進活動及技能研習課程，提升專業與數位能力，開發臨時性、季節性、短期性、部分工時及社區服務等多元就業機會，促進雇主聘用銀髮人才，傳承技術與經驗，並推廣世代交流與合作，打造跨世代共榮的平台。

花蓮社會處補充，銀髮人才服務據點的運作將強化高齡友善城市建設，提升長者參與社會，並促進社區與企業之間的合作，帶動地方永續經濟發展。該據點位於花蓮市國聯二路151號，服務時間為週一至週五，「歡迎全縣55歲以上的長者，以及企業與社區組織加入，運用據點資源，共同建構高齡友善、具永續發展的花蓮社會」。

照片來源：花蓮縣府

