花蓮鋼管紅茶生意慘！阿公獨撐嘆：1天只賣20杯

花蓮近年地震、颱風等天災不斷，讓不少遊客擔心遇到這樣高不確定性影響不敢前往當地旅遊，進而嚴重影響當地觀光產業，過去最熱鬧的金三角商圈，也已經看不到當初的排隊人潮，其中經營50年的鋼管紅茶店，現在一天只能賣4到5杯飲料，最多也只有賣到20杯，高齡90歲的阿公依舊努力持續叫賣，他無奈表示「我報到就沒有了，就打烊了！」。





位於花蓮市中心中山路、公正街轉角的鋼管紅茶，是當地遊客必朝聖的名店之一。（圖／民視新聞）

「鋼管紅茶」是花蓮當地必朝聖名店之一，如今觀光客人潮銳減。（圖／民視新聞）

位於花蓮市中心中山路、公正街轉角的鋼管紅茶，是當地遊客必朝聖的名店之一，除了利用鋼管冰鎮的裝杯招牌紅茶之外，該店面也有販售小西點，過去店門口經常有排隊人潮，然而受到天災影響，嚴重打擊了花蓮當地觀光產業，以前一天賣到上千杯，現在只能賣4到5杯的紅茶，幾乎沒有客人上門，90歲的老闆還需要親自叫賣，他無奈表示「我放下去要賣給誰，現在賣一杯明天又賣一杯，這個要電耶！花蓮的西門町變成跟墓地一樣，（賣）4杯、5杯，100塊、200塊也好」，儘管生意大不如前，老闆依舊每天努力叫賣，「這店我開了50年，我90歲了，做到我報到那天，就算打烊了」。

「金三角商圈」生意大不如前，已有數10加店鋪招租中。（圖／民視新聞）

花蓮市區中山、中正、中華路被在地人稱「金三角商圈」，其中最具代表性的就是中山路與公正街口，過去有鋼管紅茶、公正包子、周家蒸餃3家花蓮代表美食，每到假日都會出現排隊人潮，旁邊店鋪也因龐大人流受惠，堪稱花蓮最精華地段，如今天災影響，金三角商圈中山路上，短短200公尺，就有10家店舖招租中，過去繁榮景象不再，公正包子業者黃隆恩表示「地震後剛開始有點差，水災的部分，也是剛開始的時候有受到影響，鏟子超人救災，然後有帶動一些觀光經濟」。

