花蓮鋼管紅茶生意慘！阿公獨撐嘆：1天只賣20杯
生活中心／李明融報導
花蓮近年地震、颱風等天災不斷，讓不少遊客擔心遇到這樣高不確定性影響不敢前往當地旅遊，進而嚴重影響當地觀光產業，過去最熱鬧的金三角商圈，也已經看不到當初的排隊人潮，其中經營50年的鋼管紅茶店，現在一天只能賣4到5杯飲料，最多也只有賣到20杯，高齡90歲的阿公依舊努力持續叫賣，他無奈表示「我報到就沒有了，就打烊了！」。
位於花蓮市中心中山路、公正街轉角的鋼管紅茶，是當地遊客必朝聖的名店之一。（圖／民視新聞）
「鋼管紅茶」是花蓮當地必朝聖名店之一，如今觀光客人潮銳減。（圖／民視新聞）
位於花蓮市中心中山路、公正街轉角的鋼管紅茶，是當地遊客必朝聖的名店之一，除了利用鋼管冰鎮的裝杯招牌紅茶之外，該店面也有販售小西點，過去店門口經常有排隊人潮，然而受到天災影響，嚴重打擊了花蓮當地觀光產業，以前一天賣到上千杯，現在只能賣4到5杯的紅茶，幾乎沒有客人上門，90歲的老闆還需要親自叫賣，他無奈表示「我放下去要賣給誰，現在賣一杯明天又賣一杯，這個要電耶！花蓮的西門町變成跟墓地一樣，（賣）4杯、5杯，100塊、200塊也好」，儘管生意大不如前，老闆依舊每天努力叫賣，「這店我開了50年，我90歲了，做到我報到那天，就算打烊了」。
「金三角商圈」生意大不如前，已有數10加店鋪招租中。（圖／民視新聞）
花蓮市區中山、中正、中華路被在地人稱「金三角商圈」，其中最具代表性的就是中山路與公正街口，過去有鋼管紅茶、公正包子、周家蒸餃3家花蓮代表美食，每到假日都會出現排隊人潮，旁邊店鋪也因龐大人流受惠，堪稱花蓮最精華地段，如今天災影響，金三角商圈中山路上，短短200公尺，就有10家店舖招租中，過去繁榮景象不再，公正包子業者黃隆恩表示「地震後剛開始有點差，水災的部分，也是剛開始的時候有受到影響，鏟子超人救災，然後有帶動一些觀光經濟」。
原文出處：花蓮天災重創觀光！昔賣千杯「鋼管紅茶」阿公獨撐嘆：1天只賣20杯
更多民視新聞報導
不只行動電源⋯藍牙耳機也禁託運！航空公司規範曝光
11月恐有「雙颱接力形成」！專家：海鷗強度估達中颱
粿粿出軌「啦啦隊卡掀拋售潮」！他開價4位數酸：含孕
其他人也在看
花蓮「金三角商圈」面臨倒店潮！多家店鋪招租中
花蓮「金三角商圈」面臨倒店潮！多家店鋪招租中EBC東森新聞 ・ 18 小時前
地震洪災接連影響！花蓮觀光慘遊客銳減過半 熱門商圈高掛招租告示
花蓮觀光產業因地震及洪災受創嚴重，遊客數量較去年同期銳減逾5成！根據統計，今年前9個月主要景點僅592.8萬人次，遠低於2023年同期的1140.7萬人次。「公正街」、「中山路」等熱門商圈明顯冷清，部分店家生意慘澹甚至結束營業。儘管如此，仍有業者努力透過自媒體行銷或憑藉老字號招牌苦撐，期盼花蓮觀光能早日復甦。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
天災不斷花蓮觀光人潮"雪崩式下滑" 鋼管紅茶1天僅賣4.5杯
生活中心／趙永博 花蓮報導花蓮這兩年經歷0403大地震、颱風和光復水災，嚴重影響當地觀光消費。過去最熱鬧的金三角商圈，已看不到大排長龍的景象，鋼管紅茶店一整天只賣4、5杯飲料，還有許多店面要出租。不過，有泡泡冰店趁機轉型，搬到交通更方便、環境更好的店面，希望能吸引新客群上門。民視 ・ 8 小時前
陸正綁架案法官！不到3個月就要退休 周盈文今腦出血倒臥辦公室搶救中
最高法院今（3）日驚傳意外，現年65歲、司法官訓練所第26期結業的資深法官周盈文，下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷。院方人員見狀立即通報救護，隨後由同仁陪同緊急送往台大醫院急救，據悉情況相當危急，醫療團隊已安排緊急手術搶救中。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
花蓮倒店潮2／簽短約好漲租？花蓮房東半數住台北 觀光蕭條租金不降反漲
一名花蓮人10月3日在臉書上分享，位於花蓮市中山路上的CAMA CAFE，今天最後一天營業，「因為房東要漲房租，老闆索性關店不營業，這家咖啡店撐過疫情卻撐不過房租漲價，如果繼續營業就能常常在市場喝到好喝的咖啡，可惜啊！」記者實地走訪花蓮金三角商圈，發現不只CAMA CAFE歇...CTWANT ・ 1 天前
花蓮「災後」觀光重創！「金三角商圈」空蕩人潮少
花蓮「災後」觀光重創！「金三角商圈」空蕩人潮少EBC東森新聞 ・ 12 小時前
文物藝術品進口可免保證金 文化部開放第2次申請至11月30日
依此辦法，國內經文化部認可的主辦單位或舉辦參展、拍賣之業者與團體，可擔任第三方擔保人，替納稅義務人向海關提供書面保證，辦理文物或藝術品的通關手續。此舉可免除進口時須繳納稅款保證金的要求，減輕業者資金壓力，同時提升進口效率，進一步推動藝文交流。文化部指出，...CTWANT ・ 1 小時前
岩手縣市區拉「熊襲警報」！獵人山中遭攻擊滿臉血
國際中心／李明融報導今年受到食物短缺與氣候變遷的影響，野熊覓食的範圍已從深山擴大至人類居住的市區，導致襲擊事件頻傳，根據最新統計，截至目前為止，日本已累積至少 12 人在野熊攻擊事件中不幸身亡，創下了歷史上最慘烈的紀錄。岩手縣近日也拉起警報，大槌町一名75歲獵友會成員1日上午在山區狩獵時遭熊攻擊，臉部嚴重受傷，同天中午宮古市鬧區與宮古車站周邊也有民眾通報熊出沒，當地政府緊急呼籲民眾提高警覺，避免登山。民視 ・ 1 小時前
「陳古．啖今」體驗大陳文化 魏嘉彥與民眾共享傳承滋味
記者林中行／花蓮報導 大陳文化節系列活動「陳古．啖今」二日在大陳社區熱鬧登場，花蓮市…中華日報 ・ 1 天前
奇葩片／她鑽進街頭置物櫃「抱維尼熊蜷縮熟睡」 被警喚醒畫面曝光！全場傻眼
東京最省住宿法？日本東京新宿鬧區歌舞伎町近日驚見離奇景象——一名女子竟抱著玩偶鑽進「投幣式置物櫃」裡熟睡，宛如把街頭變成旅館。畫面曝光後不僅掀起網友熱議，也引起警方注意，讓許多路人看傻眼，直呼「太誇張」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
花蓮卓溪成立狩獵文化與生態共管協會 (圖)
推原民狩獵自主管理、落實文化傳承與山林共管，林保署花蓮分署委託野聲生態公司陪伴推動，1日成立「花蓮縣卓溪鄉狩獵文化與生態共管協會」，象徵邁向山林共管新階段；同時由花蓮分署長黃群策（後排右4）頒發感謝狀予各獵人小組長，鄉長田桂花（後排右5）等人見證。中央社 ・ 1 天前
花蓮光復災區愛心物資發放不均 議員質疑要有關係才能拿嗎？
花蓮923光復洪災至今42天，花蓮縣議員楊華美、蔡依靜今在議會質詢中詢問，為什麼至今仍有災民1個電鍋都沒拿到，冰箱、洗衣機等大型家電也沒有下文，但有些家戶卻領到3、5件，非常不均。縣府客家處回應說，10月間受社會處委託幫忙發愛心小家電，目前已經發送完畢，業務移交給鄉公所，民眾若有沒領到的，可到公所洽自由時報 ・ 17 小時前
遊客不來了？花蓮民宿倒逾200家 10月連假住房率掉一半
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導以自然美景聞名的花蓮，近年觀光產業卻陷入寒冬。根據觀光署統計，今年1至6月花蓮民宿平均住房率僅15.5%，一般旅館僅25...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
高雄誇張四貼！夫妻騎車小孩「懸掛在外」網驚：是親生的嗎
有夠危險！昨（3）日有網友在路上目睹，一對夫妻騎乘機車時，疑似因為身材比較豐腴，導致小孩沒有位子坐，只能讓媽媽揹著，但整個人卻被懸掛在外面，畫面曝光後，讓網友們看了直呼相當誇張。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前
花蓮壽豐鄉草鼻段西瓜納災害救助 受理至14日止
（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）颱風樺加沙豪雨影響，馬太鞍溪堰塞湖潰流造成嚴重水患，農作受災範圍廣泛，經花蓮縣府爭取、農業部核定，公告壽豐鄉草鼻段西瓜辦理現金救助及低利貸款，即起至14日止。中央社 ・ 1 天前
吳音寧空降無人認同？郭正亮曝台肥驚人內幕
[NOWnews今日新聞]行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。對此，前立委郭正亮昨（3）日痛批，台肥其實是土地開發公司，其經手的交易量相當驚人，這次吳...今日新聞NOWNEWS ・ 46 分鐘前
批鄭麗文廢話太多 陳揮文：我有100%信心「她做不好黨主席」
鄭麗文1日正式上任國民黨主席，鄭在全代會發表談話，誓言要讓國民黨從「羊群」變「獅群」，藍營支持者相當振奮。不過媒體人陳揮文說，鄭麗文約18分鐘的演說巧言令色、廢話太多，他有100%信心，鄭做不好黨主席。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
宜蘭 環保蟑螂疑復活 濫倒30噸塑粒
宜蘭縣冬山鄉道教總廟三清宮附近一處山坡地，遭不肖業者偷倒30噸疑似事業廢棄物，現場堆滿碎塑膠殘料、惡臭撲鼻，由於下方就是用於農業灌溉的小埤湖，農民擔憂毒物隨雨水滲入土壤流向湖區，恐危及農地與水源安全。縣府環保局3日派員勘驗，全力追查廢棄物來源，不排除是先前已遭起訴的「環保蟑螂集團」死灰復燃。中時新聞網 ・ 4 小時前
9月金融三業獲利 站穩千億元
金管會公布9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，仍連四個月站穩千億元大關，並改寫近五...聯合新聞網 ・ 2 小時前
張惠妹時隔5年家鄉台東跨年
天后張惠妹（阿妹）相隔5年即將重返台東陪伴家鄉粉絲跨年！本報3日接獲消息，多個縣市積極爭取天后阿妹登跨年舞台，最後阿妹決定將回到家鄉與歌迷跨年，要給家鄉滿滿的「妹力」。中時新聞網 ・ 4 小時前