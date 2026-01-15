花蓮鏟子超人副站長車禍昏迷 36天後左手寫「平安」出院

盧副站長雖然右手仍需持續復健，但她已練就「左右開弓」的本領，更親筆用左手寫下「平安」二字，感謝醫療團隊的救治、家人的不離不棄，以及全台灣網友的祝福。（慈濟醫院提供）

在台鐵志學車站服務的盧姓女副站長，上個月11日下班及機車回家，途中疑似摔車，顱內出血，傷勢嚴重，因光復鄉堰塞湖洪災時，服務了許多「鏟子超人」，她甜美笑容，讓許多人印象深刻，車禍消息傳出，鏟子超人紛紛為她集氣。歷經36天的艱辛治療後，今上午康復出院。出院時她寫下「平安」，二字，感謝醫護照顧她，以及謝謝全台灣網友的祝福。

慈濟醫院主治醫師神經外科主任蔡昇宗指出，盧副站長住院期間由急診、加護病房、神經外科接力照護，並結合骨科、整形外科、復健科及中醫團隊共同參與，歷經多次高難度手術與中西醫合療，才一步步將病人從生死邊緣拉回來。

廣告 廣告

為慶祝盧副站長重生，慈濟醫院院準備了一份貼心禮物，掛有鈴鐺的平安吊飾，象徵著「平安來鈴（臨）」。（慈濟醫院提供）

在這關鍵的36天裡，盧副站長先是在加護病房度過了最危險的兩週，隨後轉入一般病房進行兩週多的觀察與照護。從最初的重度昏迷，如今意識清醒，能與家人、醫護人員輕鬆對話。個性隨和開朗的盧副站長，在住院期間展現了極佳的適應力。

醫院說，儘管右手因骨折影響暫時無法活動，且需持續接受漫長的復健，但她在轉入一般病房後，迅速將自己練成了「左撇子」。已能熟練用左手自理生活起居，就連寫字也難不倒她。

盧媽媽也坦言，女兒在加護病房時，「心都碎了」，擔心女兒是否會一直昏迷下去，甚至變成植物人，但真的很感謝花蓮慈濟醫院醫療團隊精湛的醫術，也要感謝全台網友的集氣祝福。台鐵車站也都歡迎她早日重回職場。

更多中時新聞網報導

羅志祥勸「不要臉」抗酸民楊琳發片再出發

不滿校事會議新制 教團籲廢除

NFL》史塔福德逆轉達陣 公羊退豹晉級