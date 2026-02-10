花蓮鐵軌旁出現「移動草堆」 民眾揹竹子步行觸法

列車行駛在花蓮富里火車站路段時，鐵軌左前方突然出現一堆會移動的草，這段畫面在網路上引起討論，司機員慢速靠近後，才發現是人在揹著竹子，立刻報警。

搭車民眾回應記者，「應該是人類吧？當下看到應該會嚇一跳。」

鐵路警察告知黎姓男子，「這樣就已經侵入了，你都說你都走到石板，因為我們車頭也會鏡頭有拍到，這個不行都是違規的。」

這起入侵鐵軌的事件是發生在9日上午11時44分，一位黎姓男子背著砍筏下來的竹子，沿鐵道旁行走，當下所有行經列車都因此必須減速，男子行為已違反《鐵路法》第57條、行人車輛不得擅自闖入鐵路路線。

鐵路警察局花蓮分局玉里派出所副所長劉發隆說明，「本分局員警到場後查獲黎姓行為人，後續將依違反《鐵路法》偵辦，將處以新台幣1萬元以上、5萬元以下罰緩。」

鐵路警察局強調，鐵軌及鐵道旁都是高風險區域，且只要有入侵，沿線偵測器就會發出警報，導致行經列車減速，不但危險，也會影響交通運輸，請民眾切勿再任意進入。

