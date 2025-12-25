花蓮鐵道園區房屋震損未修復 戶外空間仍開放安全引議

參天的百年老樹、日式檜木建築，充滿歷史氣息的花蓮鐵道文化園區一館，在去年0403大地震後，許多結構發生斷裂、屋頂塌陷，園方暫時使用鋼樑支撐並拉起封鎖線，警告民眾不要靠近。

建築師范綱城指出，「整個屋架是有歪掉，就是有傾斜的狀況，主要是B、C棟的部分，那可以看到這邊像這排的柱子都已經傾斜了。」

由於一館戶外空間還是維持開放，是否會有安全問題引起關注；加上今（2025）年2月已獲中央補助5600萬元修繕，遲遲未動工修復，讓地方上很擔心又要變成蚊子館。

花蓮縣議員楊華美認為，「因為你現在進來整個就是感覺結構很危險，那建築師也在做結構的修復，裡面有一個好的電影院，但是你裡面怎麼亂七八糟，又用一個封鎖線，你這樣讓觀光客的感受很差。」

文化局解釋，文化資產修復需經過基礎調查研究，待修復再利用的報告書出爐後，還需再送審議會審議，進行規劃設計後，最後才能工程發包。

花蓮縣文化局代理局長曾之妤說明，「那我們原則只要修復再利用的原則出來了，我們縣單位先提審議會來審議，然後它的規劃設計可以同時同步進行，所以現在目前初步規劃的話應該可以縮短4個月的期程。」

鐵道文化園區一館是1909年由日本政府所興建，舊名為鐵道部花蓮港出張所，是早期掌管花東鐵路的總指揮所；2002年列為花蓮歷史建築。文化局強調，會盡快修繕恢復基本樣態。