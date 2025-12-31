花蓮鐵道電影院突閉館暫停放映 文化局曝原因：拚1月中旬回歸

花蓮鐵道電影院營運迄今邁入5個年頭，期間播映各式藝術、獨立電影及紀錄片，是在地民眾觀賞藝文電影的首選之處。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮鐵道電影院是縣內重要的影視文化場域，自民國110年營運迄今播映無數好片，成在地民眾觀賞藝文電影的首選之處，沒想到營運團隊30日突然宣布閉館暫停放映消息，讓不少影迷感到可惜。文化局表示，115年度縣預算還未通過審議，致鐵影無法順利銜接需短期暫停放映，將依相關法規以既有經費優先支應，力拚明年1月中旬恢復營運。

花蓮鐵道電影院開放至今已邁入5年，期間透過播映各式藝術、獨立電影及紀錄片、舉辦短片競賽、電影座談等藝文活動，挺過新冠疫情、0403大地震等挑戰，慢慢建立起口碑，成為在地民眾觀賞藝文電影的好去處。

營運團隊30日突然在社群平台發文宣布電影院即日起閉館暫停放映，並細數營運5年來走過的歷程，從第一年策畫99場電影放映、迎來5516位觀眾，逐步成長到今年共播映498場電影、吸引1萬4678位觀眾，對1間僅64席座位的小影廳來說相當不容易，感謝每位觀眾的同行讓電影院持續長出電影的力量，最後也與影迷相約未來的某日再相見。

花蓮縣文化局表示，花蓮鐵道電影院營運迄今，己放映1776場次電影，觀影人次達4萬9197人次，是縣內重要影視文化基地，雖然115年度營運委託案已在11月依採購程序公開招標，並在12月完成評選，由原營運團隊取得第一序位優勝廠商，但因115年總預算縣議會尚未審議，依法無法動支，只能先採保留決標方式因應，導致營運團隊需暫停營運，而非外界誤解為長期閉館。

文化局表示，目前已與相關主計及會計單位持續溝通協調，積極尋求可行解決方案，後續將依《預算法》、《地方制度法》等相關規定動支既有經費，力求在最短時間內完成相關程序，希望能在明年1月中旬恢復電影放映，確保縣內藝文服務不中斷。

