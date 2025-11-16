花蓮長橋里洪患受災 氣喘婦不適仍趕回家清理

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮馬太鞍溪日前暴漲，導致下游鳳林鎮的長橋里災情慘重，泥水一度淹到住家至少半層樓高。有居民等天氣放晴、情況穩定，即使身體不適，還是快步想趕回家清理，走到一半甚至停在路邊使用氣喘噴霧緩解症狀，而國軍也跟時間搶快，希望幫受災居民早日恢復家園。

婦人頭戴斗笠，雖然腳程不快但她三步併兩步快步走，就是想快點回家，而她的家被洪水侵襲滿是泥濘，等天氣放晴情況穩定，第一時間想趕回家清理。

記者VS.長橋里居民張女士說：「(氣喘齁，好好好好好好)。」回家的路走到一半，她突然拿起氣喘噴霧緊皺眉頭，吸氣並按壓噴霧瓶底再吐氣，因為她有氣喘，但家園全變了樣，身體不適還是得設法復原。

長橋里居民張女士說：「煮飯的地方放在這一帶，全部都飛走了，流理台都飛走了，很擔心啊。」這裡是位在花蓮鳳林鎮的長橋里，受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響，當地災情慘重，顧不得氣喘還堅守家的，還有她。

長橋里居民李女士說：「看到這樣的情景有一次我真的要倒下去，差點倒下去，多無助嘛現在，阿兵哥昨天看到他們這樣，很賣力真的很認真。」

受災區第一線，國軍跟時間搶快，走在滿是淤泥的地面上，腳踝以下都陷進泥沼，眾人合力將災民家中，被泥水損壞的家具搬出屋外。記者VS.國軍說：「(很不好走)。」有人鏟土有人推推土車，將災民家中的淤泥移出屋外，現場也派出消毒車進行環境清理。

花蓮縣鳳林鎮鎮長林建平說：「我們先以家戶百姓他們的周遭環境，復原為第一優先，我們鳳林鎮公所都已經造冊完成，接受善心人士的一些家電的一個捐助之後，我們就是按照名冊來發放。」

至於源頭堰塞湖，林保署今(16)日上午監測，湖區面積為8公頃，為9月23日溢流前的百分之0.37，持續維持常態警戒中，新形成的堰塞湖，蓄水量約15萬立方公尺，目前持續溢流，也提醒堰塞湖警戒尚未解除，持續密切監控堰塞湖及降水預報變化。

