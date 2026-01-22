花蓮長照服務春節不打烊 守護長者安心過好年

花蓮縣政府持續整合長期照顧服務資源，提供「長照服務春節不打烊」照顧支持，有長照需求的鄉親，請提前預約。(花蓮縣政府提供)

記者林中行／花蓮報導

花蓮縣政二十二日表示，為確保花蓮鄉親農曆春節期間長照需求不中斷，花蓮縣政府持續整合長期照顧服務資源，提供「長照服務春節不打烊」的照顧支持，提醒有長照需求的鄉親，請於一月三十日前撥打長照服務專線一九六六申請預約。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，春節是家人團聚的重要時刻，對於失能長者與家庭照顧者而言，照顧需求並不因假期而中斷。他更感謝春節期間堅守崗位、持續付出的長照服務人員，讓照顧工作不間斷。

廣告 廣告

朱家祥指出，為讓長照服務使用者在春節假期中持續獲得照顧與關懷，協調特約服務單位，於春節期間持續提供多項長照服務，包括居家服務、老人營養餐飲、家庭托顧、專業服務、喘息服務及交通接送等，陪伴長者安心過年。

另外，針對聘有外籍家庭看護工之被照顧者，經長期照顧管理中心評估為長照需要等級第二級至第八級者，若外籍看護工因春節休假無法協助照顧，亦可依規定申請喘息服務，以減輕家庭照顧負擔。

朱家祥強調，春節期間除返鄉團圓的家庭外，仍有部分失能或獨居長者需要持續照顧，更顯長照服務的重要性，請民眾務必提前向服務提供單位申請相關服務，以利提前規劃與準備。

花蓮縣衛生局表示，春節期間提供服務之長照機構名單，將公告於花蓮縣照顧管理中心網站最新消息專區，民眾請提前預約，以利服務單位妥善安排人力與服務，確保春節期間照顧無縫接軌，讓有照顧需求的長者及家庭，在團圓佳節中仍能獲得穩定且即時的服務。