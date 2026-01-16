花蓮長照覆蓋率領先全國 花縣府全方位推動社福政策

為展現花蓮縣推動社區照顧關懷據點及社區長照站（朝陽站）多年深耕社區、陪伴長者的服務成果，十六日花蓮縣政府於在花蓮縣立中正體育館舉辦「一一四年花蓮縣社區照顧關懷據點及社區長照站成果展」，縣長徐榛蔚頒發「一一四年度社區照顧關懷據點及社區長照站檢核獎」、「一一四年度社區發展工作評鑑」、「一一四年度花蓮縣合作社考核」及「一一四年度花蓮縣合作社實務人員考核」評鑑績優獎項及獎金（見圖）。

縣長徐榛蔚表示，縣府全方位推動各項社福政策，花蓮縣的長照覆蓋率超過100%領先全國，花蓮的社區照顧服務不只「照顧」，更著力於「連結」，是長者彼此陪伴、持續學習與參與社會的重要平台。今日活動中看見許多各單位在專業培力、跨世代共融、數位應用及靈性關懷等面向的展現具體成果，更讓社會大眾看見花蓮在社區照顧體系累積的溫暖能量與行動力。

「一一四年花蓮縣社區照顧關懷據點及社區長照站成果展」，今日共計六00多位長者、志工與社區夥伴共同參與。活動透過成果展示、互動體驗與動態展演，呈現花蓮打造「在地安老、活躍老化」的具體成效，現場氣氛熱鬧、溫馨且充滿感動。今日出席貴賓有縣府社會處副處長黃舒儀、衛生局長朱家祥、吉安鄉長游淑貞、縣議員吳東昇、縣議員林源富、縣議員韓林梅、縣議員林則葹、立委傅（山昆）萁服務處主任邱惠敏及數十位各社區發展協會理事長、總幹事、代表等人共襄盛舉。

面對超高齡社會的快速來臨，縣府積極打造完善且可近用的社區照顧體系，截至一一四年十二月底，花蓮縣老年人口比率已達20.90%，其中健康及亞健康長者約有五萬六五七人，佔77.49%。縣府持續以「在地安老」為核心，推動社區式照顧服務布建，一一四年度於花蓮縣一七八個村里共佈建四二三個社區式照顧資源據點，包含十三種類型，長照服務覆蓋率超過100%，年度受益人數達四萬人、服務人次突破一00萬人次。這些據點不僅是預防失能的重要防護網，更是長者走出家門、參與社區與世代連結的幸福基地。

本次成果展設置二十二個展示單位，涵蓋方案計畫、靜態成果與動態互動三大領域。其中十個方案攤位，由花蓮縣多個執行單位共同呈現各據點依在地需求所發展之專業服務與創新方案，展現社區自發能量與在地服務特色；七個靜態攤位則聚焦據點培力、數位應用、跨世代共融與靈性關懷等主題，凸顯花蓮在專業深化與創新服務的累積成果。此外，五個動態攤位，透過互動式體驗與現場分享，讓民眾更親近了解社區照顧服務的溫暖力量與多元樣貌，展現據點長者與志工共同參與，吸引許多民眾駐足參與。

花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀表示，社區式照顧資源據點是推動在地安老的重要基石，其中，社區照顧關懷據點和社區長照站於一一四年增至一二0個，分布在一00處村(里)，更是讓長者能在熟悉的家鄉安心生活，更促進家庭與社區的支持與連結。本次成果展讓社會看見第一線服務團隊的努力，期盼凝聚更多民眾支持，持續與政府攜手，打造「世代共融、在地安老」的幸福花蓮，讓長者安心、家庭放心、社區更有力量。